Szívszorító akcióval tisztelegnek a 33 évesen elhunyt magyar csillagász előtt

Egy tudományos kísérlet keretében tiszteleg a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Parallaxis Univerzum az UPRA - Universal Platform for Robotics and Aerospace - csapatával közösen a tragikusan fiatalon elhunyt Ivanics-Rieger Klaudia előtt. A magaslégköri ballon pedig üzenetekkel a fedélzetén indul majd a közeli világűrbe - írja a Ripost.

Méltó módon emlékeznek meg a közkedvelt csillagászról. Fotó: BACSE

Ivanics-Rieger Klaudia megszállottan hitt a tudományban és az ismeretterjesztésben rejlő lehetőségekben. Tapintható közelségbe hozta az univerzumot, és szórakoztató formába öntötte a tudományos ismeretterjesztést. Élete és munkássága előtt tisztelegve jön most létre az Ad Astra Magaslégköri Ballon Küldetés, amely során mindenki számára, aki szerette, olvasta, hallgatta őt, lehetőség nyílik arra, hogy egy üzenetet helyezzen el a fedélzeten elektronikus formában.

Az üzeneteket a bakonyicse@gmail.com címre várják május 19-én péntek éjfélig. Az üzenet lehet word vagy egyéb text fájl, vagy aláírással ellátott fotó (jpg/jpeg formátumban), esetleg fél percnél nem hosszabb videó.

Május 27-én pedig ezzel a különleges rakománnyal útjára indul az Ad Astra Magaslégköri Ballon a sztratoszférába, hogy segítse egy távérzékelő kamera fejlesztését. A környezetvédelem szempontjából igen fontos adatgyűjtést lehetővé tevő rendszer a növényzet állapotának megfigyelésén túl a mezőgazdaságban a vegetáció tervezéséhez és a kárfelméréshez használható fel. A nyílt vízfelületek megfigyelése pedig belvíz és árvíz idején nyújthat friss és gyors információt, ami akár életeket is menthet!

Az Ad Astra Magaslégköri Ballon Küldetés a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Parallaxis Univerzum szervezésében, az UPRA.space teljeskörű technológiai lebonyolításában valósul meg. Az adatokat a Bakonyi Csillagászati Egyesület kezeli. A küldetésről a Parallaxis Univerzum Ivanics-Rieger Klaudia emlékére dokumentumfilmet forgat.

A Bakonyi Csillagászati Egyesület készített egy külön "Klaudia űrhajós LEGO figurát" amit az Ad Astra Magaslégköri Ballon műszercsomagjába helyeznek majd Sztratosz Feri veteránnak számító LEGO figurájával együtt. / Fotó: BACSE

Ivanics-Rieger Klaudiának csupán 33 év jutott a földi életben, mégis örökre bírta a nevét a természettudomány történetébe. Egy vidéki városból, Ajkáról alkotott olyan maradandót, amelynek híre a világ minden tájára eljutott. A Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító és elnökségi tagjaként számos tudományos kísérletben vett részt, társaival együtt a vakok számára is tapintható közelségbe hozták az Univerzumot - számol be életéről a Ripost.

Klaudia a vakok számára is tapintható közelségbe hozta az Univerzumot. Fotó: BACSE

A legkisebb falu programjaira is élményeket vitt, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok előtt is kitárják a tudomány ajtaját. Klaudia még betegen is bizakodott, tervezte a jövőt. Tele volt ötletekkel, tervekkel. A közösen elkezdett utat most férje, Ivanics Ferenc elnök és a tagság járja végig.

A tudományos világ sem feledte őt. Március végén, halála után két hónappal kisbolygót neveztek el róla.

A digitális üzenet lehetőségével már eddig is sokan éltek, aki szeretne üzenni neki, május 19-én éjfélig megteheti.