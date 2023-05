Nem hiszed el: a brüsszeli korrupciós botrány főszereplője visszaül az Európai Parlamentbe

A brüsszeli képviselők hamarosan találkozhatnak kollégájukkal, Eva Kailival .Méghozzá egy elektronikus nyomkövetővel a lábán.

Fotó: ERIC VIDAL

Az európai parlamenti képviselők hamarosan ismét találkozhatnak kollégájukkal, Eva Kailival – számolt be a Politico. Öt hónappal azután, hogy a belga rendőrség letartóztatta az Európai Parlamentet megrengető korrupciós vádak miatt folyamatban lévő nyomozás részeként, Eva Kaili uniós képviselő most visszatérne dolgozni.

Ahogy arról már pénteken beszámoltunk, a belga ügyészség bejelentette, hogy az immár szabadlábon járó, ám továbbra is gyanúsított uniós jogalkotó már nincs házi őrizetben. Kaili ügyvédjeinek közleménye szerint védencüknek az a szándéka, hogy

folytatja feladatai ellátását az Európai Parlamentben.

Az ügyvédek szerint ugyanis csak Belgiumot nem szabad elhagynia az egykori EP-alelnöknek, Görögországba pedig majd csak az eljárás lezárását követően térne vissza.

Elhagyhatta teháta börtönt Eva Kaili, a brüsszeli korrupciós botrány egyik főszereplője. Az Európai Parlament korábbi szocialista alelnöke házi őrizetben van elektronikus nyomkövetővel a lábán. Eva Kaili a gyanú szerint más képviselőkkel és tisztségviselőkkel együtt több millió eurót fogadott el Katartól, illetve Marokkótól, cserébe a két országnak kedvező döntések elfogadását segítette elő az EP-ben.

Mint ismeretes vastag pénzkötegeket találtak tavaly decemberben az Európai Parlament volt alelnökénél, Eva Kailinál és hozzá közel álló személyeknél. A belga rendőrség összesen 1,5 millió eurót, azaz csaknem 600 millió forintot foglalt le.

A görög szocialista politikust őrizetbe vették, és azóta letartóztatásban is volt. A gyanú szerint több más uniós képviselővel együtt kenőpénzt és értékes ajándékokat fogadott el Katartól, illetve Marokkótól. Cserébe pedig a két országnak kedvező döntésekért lobbizott az Európai Parlamentben.

A brüsszeli korrupciós botrány fő gyanúsítottját négy hónap után engedtékt ki a börtönből. Eva Kaili házi őrizetbe került, elektronikus nyomkövetőt kell viselnie a lábán.

Michel Claise vizsgálóbíró döntött a szabadon bocsátásásáról, miután azt az Európai Parlament volt alelnöke többször is kérelmezte ezt. Arra hivatkozva, hogy nem megfelelőek a fogvatartás körülményei. Panaszt is tett, egy alkalommal egyenesen kínzásnak nevezte a börtönben uralkodó állapotokat.

A korrupciós hálózat kulcsfigurája utolsóként került szabadlábra, az ügy többi gyanúsítottja – köztük Eva Kaili édesapja és élettársa, Francesco Giorgi – már korábban kikerült a letartóztatásból. A szocialista Andrea Cozzolino a kezdetek óta háziőrizetben van. A két másik olasz EP-képviselőt, Pier Antonio Panzerit és Marc Tarabellát pedig néhány napja engedték ki, őket is otthonukban nyomkövetővel figyelik meg.

„Kaili esetében azért vártak ilyen sokáig, mert állítólag fenn állt az a veszély, hogy bizonyítékokat tüntet el vagy hamisít meg, illetve maga is elrejtőzhet az igazságszolgáltatás elől. Az Euractiv hírportál látott egy rendőrségi dokumentumot, amelyben Michel Claise a nyomozást vezető belga bíró azt mondta, hogy idézem: ezek a kockázatok továbbra is fenn állnak, ugyanakkor az elektronikus megfigyelést semmi sem akadályozza. Mindez azt jelzi, hogy Kaili ügyvédei jól dolgoztak” – mondta el a Híradónak Baraczka Eszter, a Közmédia központ Brüsszel tudósítója.

Brüsszelből is nagy volt a nyomás.

Baloldali uniós politikusok levélben követelték az Európai Parlament volt alelnökének szabadlábra helyezését.

És végül döntött is erről a belga ügyészség. Eva Kaili egyelőre két hónapig marad házi őrizetben.

Minden jel arra mutat, hogy rendszerszintű a brüsszeli korrupció, ugyanis a botrány tovább gyűrűzik, és kiderült, nem elszigetelt esetről, hanem egyre többeket érintő ügyről van szó – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban korábban.

Hozzátette: információk szerint legutóbb az Európai Bizottság egyik főigazgatója saját magának engedélyezte Katar által fizetett luxusrepülőutak igénybevételét, amelyek értéke meghaladja a 20 millió forintot. Az uniós bizottság közlekedésért felelős főigazgatója legalább kilenc alkalommal fogadta el a luxusrepülőjegyeket akkor, amikor az uniós testület Katar számára előnyös közlekedési megállapodásról tárgyalt – mondta.

„Ez is mutatja, hogy rendszerszintű problémáról beszélhetünk, a brüsszeli bürokraták úsznak a korrupciós ügyekben. Ezért is képmutató és álságos, ahogyan az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság Magyarországot rendszeresen kioktatja, leckézteti és fenyegeti jogállamisági ügyekben” – fogalmazott.

Itt az idő, hogy az uniós intézmények a saját házuk táján tegyenek rendet, és ne a tagállamokat támadják – jelentette ki Hidvéghi Balázs, majd hozzátette: eljött az ideje annak is, hogy a jövőre esedékes európai választások alkalmával a választópolgárok „rendet tegyenek” az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban. Új emberek kellenek, új szabályok és átláthatóság – tette hozzá a fideszes politikus.

Eva Kaili és társai ügyében újabb elkövetők és segítők kerültek a hatóságok látókörébe, ezúttal egy olasz vállalkozás érintettségét vizsgálják. A brüsszeli korrupciós botrány főszereplője, Pier Antonio Panzeri, volt európai parlamenti képviselő könyvelőjének cége forgathatta vissza és moshatta tisztára a tisztviselőknek átadott pénzeket. Olasz alapítójának kiadatását már januárban kérvényezték a belga hatóságok olasz partnereiktől, azonban ez eddig nem történt meg.

Olasz tisztviselők saját vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy egy milánói cég, az Equality Consultancy segített-e tisztára mosni az uniós törvényhozóknak szánt katari kenőpénzeket. Három milánói bírónak a mai napon kell döntenie arról, hogy kiadják-e Belgiumnak a cég alapítóját, Monica Bellinit. Az ügymenetet fékezi, hogy jelentős mennyiségű dokumentumot kell elszállítani Olaszországba.

A belga ügyészek ugyanis már hetek óta célkeresztben tartják az Equalityt és Bellinit. Bellini Pier Antonio Panzeri volt olasz európai parlamenti képviselő könyvelőjeként dolgozott. Panzeri az Európai Parlament különböző bizottságait és más tisztségviselőit behálózó, Marokkó és Katar nevében működő, befolyással járó készpénzért cserébe működő hálózat kiagyalója volt.

Bellini és cége, az Equality Consultancy, a brüsszeli lap birtokába került európai elfogatóparancs szerint

„fontos szerepet játszott a Katarból érkező készpénz visszaforgatásában, létrehozva (…) egy olyan céget, amely a pénzáramlásnak legális látszatot adhatott”.

Ezúttal az olasz hatóságok külön is vizsgálják ezeket a kapcsolatokat – mutatott rá a Magyar Nemzet.

Az Equality gyors felemelkedése

Bellini munkáját titok övezi, cége rövid ideig létezett, azonban dinamikusan törekedett a határon túli bővülésre és a politikai kapcsolatok mielőbbi megteremtésére, első körben kevés sikerrel. Mivel azonban Bellini mellett Stefano és Luciano Giorgi is alapítója volt a cégnek, hamar lett egy befolyásos segítőjük: Stefano öccse, Luciano fia, Francesco Giorgi, Eva Kaili görög szocialista politikus élettársa, egyben Panzeri asszisztense az Európai Parlamentben. Ezt követően a cég gyorsan felemelkedett.

A Magyar Nemzet a Politico által megszerzett és az olasz sajtóban is megjelent belső dokumentumokra hivatkozva kiemelte,

az Equality Consultancy 2019-ben 240 ezer eurós (mai árfolyam 90,8 millió forint) éves bevételt és 102 500 eurós (30,8 millió forint) nyereséget regisztrált. Ugyanebben az évben a cég elkezdte megalapozni brüsszeli jelenlétét.

Az Equality – egyelőre tisztázatlan okokból – 2018-ban az észt fővárosban, Tallinnban is létrehozta helyi leányvállalatát, de nem mutatott érdemi aktivitást, és 2019 nyarán felszámolták. A belga hatóságok azóta korrupció, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádat emeltek Francesco Giorgi ellen. Jelenleg elektronikus bokajeladóval szabadlábon van a tárgyalásig. Panzeri egykori főnöke egy vádalku keretében beismerte, hogy vesztegetési hálózatot működtetett. Bellini ügyvédei és Stefano Giorgi nem válaszoltak a Politico többszöri megkeresésére. Francesco Giorgi ügyvédje azt mondta, hogy nem kívánja kommentálni a folyamatban lévő vizsgálatot.

Gyors hanyatlás

A belső dokumentumok szerint 2020-ban az Equality bevételei 81 ezer euróra (30,6 millió forintra) csökkentek, ami 51 ezer eurós (19,3 millió forint) veszteséget eredményezett az évben. A cég tulajdonosai a világjárványt, illetve egyik legnagyobb ügyfelük megváltozott üzletvitelét okolták. A vállalkozást végül 2021-re számolták fel.

Milánóban pattog a labda, de a dokumentumok még Belgiumban vannak

Januárban egy helyi bíró elhalasztotta a döntést arról, hogy kiadják-e Bellinit. Az indoklás lényegében az volt, hogy a La Repubblica olasz napilap által látott dokumentum szerint a helyi hatóságok több bizonyítékot akartak látni a belga hatóságoktól. Ma a nyilvánosság megtudhatja, hogy az olasz hatóságok elégedettek-e.

Meglévő autonómiájukat féltik, ezért akadályozzák egyes európai parlamenti képviselők a rájuk vonatkozó szabályok szigorítását – erről ír a Politico. A lap megjegyzi, hogy az EP-képviselők egy része a brüsszeli korrupciós botrány kirobbanása után sem támogatja, hogy könnyebben elszámoltathatók legyenek. Pedig – mint írják – a közelmúlt botrányai rávilágítottak, hogy változásra van szükség az Európai Parlamentben.

Az EP-képviselők még a korrupciós botrány után is ellenállnak az ülésterem megtisztítására irányuló erőfeszítéseknek – számol be a Politico. Azt írják, az elmúlt hetek kirobbant botrányai rávilágítottak, hogy változásra van szükség az Európai Parlamentben, azonban sok képviselő továbbra is attól tart, hogy egy szigorúbb szabályozás megfosztaná őket a most meglévő autonómiájuktól – hangzott el az M1 Híradójában.

A cikkben emlékeztetnek rá, korábban már voltak arra törekvések, hogy szigorítsák az EP-képviselőkre vonatkozó szabályokat. Csakhogy akkor azt a többség nem szavazta meg. Többen azzal érveltek, hogy az elszámoltathatósági intézkedések alááshatják a választók akaratát.

A brüsszeli korrupciós botrány még december közepén robbant ki, mert a jelek szerint Katarból és Marokkóból érkező kenőpénzeket fogadhatott el egy kör, amiért cserébe szívességeket tettek az érintettek ezeknek az országoknak. Az Európai Parlament volt alelnöke, a görög Eva Kaili továbbra is őrizetben van, miután a házkutatásokon összesen több mint másfél millió eurót foglaltak le a rendőrök. Átszámítva ez 600 millió forintnál is többet jelent. A képviselő apja pedig a rajtaütéskor éppen egy bankjegyekkel teli bőrönddel próbált elmenekülni.

A napokban Eva Kaili újabb családtagja bukott le: a nővére is eurószázezreket kaphatott illegálisan – erről írt az Origo. Az ügyről a Politico számolt be először, miután kiderült: Mantalena Kaili cége olyan uniós pályázatokon indult, amelyeket Eva Kaili felügyelt, amivel több százezer eurós nyereségre tehetett szert.

Ráadásul nemcsak Katarból és Marokkóból, hanem Kuvaitból is kaphatott korrupciós pénzt a letartóztatott brüsszeli EP-alelnök – erről a V4NA nemzetközi hírügynökség írt.