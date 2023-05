Mint arról beszámoltunk, a nagyszülők által nevelt 3 éves gyermek beleesett a patakba, és hiába szállították kórházba, nem tudták megmenteni az életét. A Ripost megtudta, komoly nehézséget okoz a gyöngyösoroszi patakba fulladt kisfiú családjának a búcsúztató megszervezése. Valentinót a család a roma hagyományoknak megfelelően szeretné eltemetni.

Fotó: Bors

Egy egyszerű búcsúztatásra lenne pénzünk, de egy méltóra nincs. Valentinót mindenképpen hófehér koporsóban, hófehér öltönyben kell örök nyugalomba helyezni, és természetesen kriptában. A temetés végén három galambot és három lufit engedünk el, hiszen az unokám három évesen halt meg

– mondta a Ripostnak János, a nagypapa.

– Valentinó mindenből a legjobbat érdemli, ami csak létezik! Sajnos az életében nem lehetett gazdag, pedig igyekeztünk neki a lehetőségeinkhez képest mindent megadni. Már azt is megbeszéltük a halottszállítókkal, hogy a szertartás előtt hazahozzák az unokámat, hogy itt is elbúcsúzhassunk tőle, illetve ő is elbúcsúzhasson a háztól, az ágyától. Itt is építünk neki egy ravatalt, hogy igazán megadhassuk neki a végtisztességet – szögezte le a nagyszülő.

A család egyelőre nem tudja, mikor keríthetnek sort a búcsúztatásra, ugyanis még várják a boncolás eredményét.