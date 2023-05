Kiderült a titok: így tűnik el tényleg a hasháj

Ezt a rendszeres kardioedzéssel érheted el, méghozzá nem is mindegy, milyennel. A leghatásosabb az intervall-edzés, amely a közepes és nagy intenzitású szakaszok váltakozását jelent. Azaz például futásnál a laza kocogást váltogatod a gyors futással. A 20 perces intervall-edzés a kutatások szerint a zsírégetés szempontjából hatásosabb, mint a 40 perces, állandó ritmusú edzés. Ráadásul szinte minden mozgásformába beleviheted ezt a szemléletet. Íme néhány ötlet hozzá.

Fotó: Pixabay

TŰZZ KI LÁTHATÓ CÉLOKAT!

Fuss vagy biciklizz közepes tempóban, majd szúrj ki egy postaládát a nem túl távoli horizonton, és odáig sprintelj. De begyorsíthatsz a hegyre felvezető szakaszon, vagy az utca végéig is.Ha elérted, térj vissza a lassabb ütemű sporthoz. Ha a lélegzeted visszatért a normális tartományba, megint sprintelhetsz egyet.

MÉRD AZ IDŐT!

Nézd az órát, és két perc közepes tempójú mozgás után dobj be egy perc nagy intenzitásút. Ismételgesd ezt 30 percig.Hallgass zenét! Készíts intervall-playlistet: egy lassabb, közepes intenzitású szám után jöjjön egy gyors, majd újra egy lassabb. Sétálj, fuss, vagy táncolj a kedvenceid ritmusára.

HA SZERETNÉL MEGSZABADULNI AZ ÚSZÓGUMITÓL ERRE IS ÉRDEMES FIGYELNED!

1. SÓ

Nem csak a sima, asztali sót érdemes kerülni. Bánj óvatosan a fűszerkeverékekkel, az ételízesítőkkel, a hagymakrémekkel, fűszergranulátumokkal, hiszen ezek is rengeteg sót tartalmaznak. Csakúgy, mint az előre pácolt vagy füstölt élelmiszerek. A só olyannyira megköti a vizet, hogy képtelen távozni a szervezetből, így túlsúly formájában a derék és a has környéki részekre telepszik. Ha túl sós ételt eszel, igyál a szokásosnál kétszer többet, hogy érezhetően távozhasson a szervezetből. Az extra adag vízmennyiséggel megakadályozhatod a puffadást, hasfeszülést is.

2. KÜLÖNLEGES SZÉNHIDRÁTOK

A leggyorsabban mobilizálható energiaforrásként tartják számon a glikogént, amely állati keményítő. Vízben oldhatatlan, és szőlőcukor-molekulákból áll. Keletkezéséhez inzulin szükséges, ennek hiányában szőlőcukorrá bomlik, és ez megemeli a vércukorszintet. Sportolók esetében ez igen fontos lehet, ám a hétköznapi embereknek, akik rendszeresen, de nem versenyszerűen sportolnak, vigyázni kell a plusz szénhidrátforrásokkal. Gondolunk itt például az étrend-kiegészítő tablettákra, fehérjeturmixokra. Ezek vizet kötnek meg, amelyek ha nem tudnak távozni, túlsúllyá alakulnak. Csak akkor élj ilyen étrend-kiegészítőkkel, ha garantáltan elegendő zsírt is elégetsz a használatuk mellett.

3. NAGY MENNYISÉGŰ NYERS ÉTEL

A nyers ételek hatása igen pozitív, aki teheti, fogyasszon minél többet, de! A nyers ételek sokkal rövidebb ideig tartják normális szinten a vércukrot, mint a főtt ételek. Ugyanakkora mennyiségű főtt vagy párolt sárgarépa kétszer annyi ideig biztosít teltségérzetet és normális vércukorszintet, mint egy adag nyers répa. Ilyenkor pedig a hirtelen vércukorzuhanás annyira gyorsan jön, hogy az éhező embernek bizony ennie kell, méghozzá szénhidrátban vagy cukorban minél gazdagabb ételt, hogy elkerülje a szédülést, ájulást. Ezek azonban már pluszkalóriákat jelentenek, ami hízáshoz vezet. Fogyassz minél több főtt vagy párolt zöldséget köretként. Vagy készíthetsz zöldséges pitéket, felfújtakat is, amelyek laktatóak, mégis kalóriaszegények. A gyümölcsök közül ehetsz naponta tízórai vagy uzsonna gyanánt aszalt gyümölcsöket is.

4. PUFFASZTÓ ÉTELEK

Ha rendszeresen eszel puffasztó ételeket, akkor egyrészt kellemetlen tünetekre számíthatsz a gyomorban, másrészt a sok irritáció hatására gyomorsavtúltengés is kialakulhat. Ez rendszerint magával vonja a sav marását megelőző vagy csillapító ennivalók fogyasztását, ilyenek például a kalóriában gazdag pékárúk, kekszek. A nagymértékű gázosodás pedig jelentősen megnöveli a derék körfogatának méretét. Puffasztó élelmiszer például a brokkoli, a karfiol, a káposztafélék, a hagymafélék, a paprika, valamint a citrusfélék. Természetesen kis mennyiségben ezek mindegyike bátran fogyasztható, csak a napi gyakoriságú, nagy mennyiségű fogyasztás lehet veszélyes.