Elindult a nevezés az Év Magyar Autója 2024 díjakra

Az Autós Nagykoalíció (ANK) ötödik alkalommal hirdeti meg az Év Magyar Autója díjakat. Nagy példányszámú online- és print lapok elismert autós újságíróiból álló független szakmai zsűri dönti el, melyik lesz 2024 „legmagyarabb”, a magyar piacon a „legjobb”, illetve a „legzöldebb” autója. A díjakra május 1-jétől július 31-ig nevezhetik autóikat a gyártók és az importőrök.

Az Év Magyar Autója 2024 díjat a Magyarországon, magyar emberek által összeszerelt, gyártója által nevezett autók közül ítéli oda a zsűri alapos tesztek és szigorú szempontrendszer alapján. A rangsorolásban sok más mellett az is döntő, hogy az adott autó milyen hányada készül hazai beszállítók alkatrészeiből, illetve mekkora az itthoni fejlesztés hozzáadott értéke. A szakmai zsűri két másik kategóriában is döntést hoz jövő tavasszal. Az importőrök által benevezett autók közül azok nyerik el a Magyar Év Autója 2024 díjat, amelyek kategóriájukban (városi autók, családi autók, üzleti autók, prémium autók, szabadidő-autók, kishaszonjárművek, sportautók) a leginkább megfelelnek a magyar vásárlók igényeinek.

Szintén a zsűri – tagjai: Biró Csongor, Csordás Gábor, Gulyás Péter, László Ferenc, Miklós-Illés Kálmán – dönt több kategóriában (zöld városi autók, zöld családi autók, zöld üzleti autók, zöld szabadidő-autók, zöld prémium autók, zöld kishaszonjárművek, zöld sportautók) az év legzöldebb autóiról is, legyenek azok villanyautók, vagy hálózatból tölthető hibridek.

Az Év Magyar Autója díjakat először 2020-ban osztották ki, a gyártók és importőrök összesen 39 autót neveztek. 2021-ben 46 autó, 2022-ben 58, 2023-ban 39 autó közül választotta ki a zsűri a győzteseket.

A Közönségdíj 2024 díj birtokosa az az autó lesz, amelyre az összes jelölt autó közül a jövő év eleji közönségszavazáson a legtöbben szavaznak. Mivel az autószektor nem csupán autógyártókból és importőrökből áll, a szervezők kiosztják az Év Beszállítója 2024 kitüntetést is. Ezt azok a hazánkban termelő autóipari vállalatok kaphatják meg, amelyeket a hazai és nemzetközi autógyárak, valamint szakújságírók arra érdemesnek találnak, illetve a legmegbízhatóbb 2023-as magyarországi partnerükként a szervezők kérésére megjelölnek.



Az Év Magyar Autója 2023 díjat a gyártói kategóriában a Suzuki S-Cross Hybrid modellnek ítélték oda, a zsűri különdíját a győri gyártású, idén 25 éves Audi TT RS kapta. A Magyar Év Autója 2023 díjat különböző kategóriákban a Skoda Fabia, a Honda Civic, a Citroën C5 X, a Volkswagen Taigo, a Skoda Karoq és a Mazda CX-60 phev nyerte el. Az Év Zöldautója 2023-ban a Kia EV6, az MG ZS EV, az MG EHS, az Audi RS e-tron GT, a Peugeot 408 phev, a Lexus RX 450h+ és a Volkswagen ID. Buzz Cargo modell lett. A Közönségdíj 2023 birtokosa a legtöbb közönségszavazattal a Suzuki S-Cross, míg az Év Beszállítója 2023 oklevelet az AVL Hungary Kft., a Busch-Hungária Kft., a Continental Autonomous Mobility Kft., Infineon Technologies Cegléd Kft. és a Mono-Ipolyfabric Kft. érdemelte ki. A zsűri 2024-ben is megválasztja az Év Autós PR-szakemberét, az elismerést idén Jakab Réka, az Audi Hungaria szóvivője kapta.



További részletek a díjakról, a zsűriről, a nevezés menetéről, a verseny feltételeiről a www.evmagyarautoja.hu weboldalon találhatók.