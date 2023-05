"Drogos sofőr menekült" - hídkorlát vetett véget az akciófilmes üldözésnek Egerben

Úgy érezték a helyiek, mintha egy akciófilmbe kerültek volna csütörtök délután, Egerben. Egy sofőrt igazoltatásra akarták megállítani a zsaruk, az azonban nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem menekülőre fogta: a gázra taposott, és hatalmas sebességgel elszáguldott.

Az üldözésnek egy szalagkorlát vetett véget - Fotó: Pexels (illusztráció)

A rendőrök természetesen azonnal a nyomába eredtek, és több utcán keresztül üldözték a sofőrt, ezt a helyiek közül többen is látták:

- Nagy sebességgel téptek el előttünk, hirtelen azt sem tudtuk, mi ez. Aztán láttuk meg, hogy valójában egy autós üldözésről van szó. Tisztára, mintha valami amerikai akciófilm lett volna

- mesélte lapunknak egy helyi lakos. Hozzátette, ismerősei közül később többen is jelezték neki, hogy ők is látták egy másik helyszínen az üldözést:

- Ebből gondolom, hogy azért nem azonnal kapták el, mert több helyről is hallottam, hogy látták elszáguldani őket

- tette hozzá. A botcsinálta menekülés azonban mégsem tartott túlzottan hosszú ideig, a Klapka és az Egészségház utca kereszteződésében ugyanis felhajtott egy hídra, ahol a kanyart már nem tudta bevenni a nagy sebesség miatt, és egyenesen a szalagkorlátnak ütközött. A kocsi át is szakította a korlátot, az autó eleje a víz felett billegett.

A sofőr azonban nem zavartatta magát. Az Agria Tv ugyanis úgy tudja, hogy ezután fogta magát, kipattant a kocsiból, és futva menekült tovább.

A lap információi szerint nem véletlen, hogy megpróbált kereket oldani: úgy tudják, hogy a férfinek nemhogy jogosítvány nem volt, de a kocsijában a kristály nevű drogra bukkantak.

A férfi azonban nem sokáig élvezhette a szabadságot, hamar elfogták. A helyiek szerint egyáltalán nem a sofőrön múlott, hogy nem történt tragédia:

- Ha nem is a legforgalmasabb helyről beszélünk, azért járnak arra. Belegondolni is szörnyű, mi lett volna, hogyha arra jár éppen valaki, és nekik is bajuk esik - szögezte le a férfi.