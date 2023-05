Ápolók Nemzetközi Napja: A BioTechUSA rekordösszeget adományozott

„nemcsak erős szakmai igényességre és tudásra van szükségük, de humánumra és fizikumra, valamint ritka lelki-szellemi kompetenciákra is. Általában három műszakban kell, hogy helyt álljanak, ráadásul éjjel-nappal jelen kell lenniük. Ezt nagyon nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Többségük vidékről jár be, így a munka akár sok utazással is párosulhat. Munkájukból adódóan rengeteg feszültséget hordoznak magukban, napi szinten élik meg a betegek élet-halál küzdelmét, melyben döntő szerepük van. Mindezeken túl kevés az ápoló a betegek mellett, ráadásul sok adminisztrációval is jár a munkájuk. Magas a szakképzett ápolók hiánya Magyarországon, így túlfeszített helyzetben vannak, hiszen sokszor 20-40 ágyas osztályokra csupán 1-1 ápoló jut éjszakánként. Mivel az ilyen volumenű, közvetlenül a kórházak belső életét, a kórházi munkatársakat segítő aktivitás nem mondható gyakorinak, ezért különösen hálásak vagyunk a BioTechUSA-nak”