Sírva nézték végig a gyerekek, hogy anyjukat ököllel ütlegeli egy vadidegen Szentendrén

Péntek délután gyönyörű napsütés és igazi természetjáró idő volt, azonban beárnyékolta a napot egy súlyos bántalmazás Szentendrén. A helyi Bükkös-patak partján ugyanis többszörösen megütött egy kerékpáros férfi egy 4 gyermekes anyukát, akinek a "bűne" annyi volt, hogy féltette a gyermekeit, ezért rászólt a férfire, miután az majdnem elütötte az egyik csemetéjét.

A verekedés helyszíne egy kedvelt kutyasétáltató hely /Olvasói fotó/Ripost

Délután három óra környékén történt a felfoghatatlan eset, a Ripostnak az egyik szemtanú mesélt megrázó dolgokat az incidensről.

– A Duna-part felől érkezett a 45 év körüli biciklis, amikor odaért a családhoz, az egyik kisgyermek kicsit kilépett elé, és hajszálon múlt, hogy nem ütötte el. Ez mind azért történt, mert nem csengetett, nem lassított és nekik hátulról jött a kerékpáros. A nő rákiáltott a hapsira, hogy: "Nem tud vigyázni? Elüti a gyereket" – árulta el a szemtanú a lapnak. Azonban a durva részletek csak ezután következtek:

Erre a fickó leszállt a bicikliről, odament a hölgyhöz, és ököllel behúzott neki egy akkorát szó nélkül, hogy a nő beesett az árokba.

Volt annyi lélekjelenléte, hogy közben megfogta a férfi pólóját a nyakánál és magával rántotta. A férfi sárga pólója el is szakadt, és miközben legurultak a meredek domboldalon, a férfi még többször is megütötte közben a nőt. Pillanatok alatt történt minden – mondta el a szemtanú, aki arról is beszámolt, hogy a nő mindegyik gyermeke sírt a megrázó jelenetek láttán és közben kiabáltak, hogy "anyu, anyu".

Kiderült, hogy a férfi el akart menekülni a verekedés után, azonban két férfi odajött neki segíteni, akik szintén végignézték az erőszakos szóváltást és nem hagyták, hogy az agresszor kereket oldjon.

– A nőnek dió nagyságú pukli nőtt a homlokán, ahova a férfi ököllel odacsapott. A sérült nő fogta a biciklivázát is, hogy addig ne tudjon elmenni, a másik kezével pedig közben már hívta a rendőröket. Később a férje is megérkezett a helyszínre, úgyhogy esélye sem volt a kerékpárosnak, hogy elhagyja a helyszínt – fejtette ki a történet folytatását a lap informátora, aki a férfitől való félelem miatt nem szerette volna vállalni a nevét.

A kiérkező rendőrök magukkal vitték az incidens után a támadót, a kisgyermekes anyuka pedig feljelentést tett az ügyben. A lap informátora szerint tanúmeghallgatás is történt az ügyben.

Garázdaság miatt indult eljárás

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban arról tájékoztatta a lapot, hogy valóban történt rendőri intézkedés, és a férfi ellen eljárás indult.

– A férfit a helyszínen előállították a rendőrök, jelenleg a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán garázdaság miatt van folyamatban büntetőeljárás ellene. Kollégáink jelenleg is vizsgálják a történtek körülményeit.