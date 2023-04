Stark Ádám, autizmussal élő színész szavalatával zárja az idei magyar költészet napi kampányát a Szerencsejáték Zrt.

Öt napon keresztül a versek és a magyar költők kerültek reflektorfénybe a nemzeti lottótársaságnál. Az aktivitás zárása különleges, a Szerencsejáték Zrt. a fogyatékossággal élők elfogadására, társadalmi integrációjára hívja fel a figyelmet.

A nemzeti lottótársaság már 20 éve vállal zászlóshajó szerepet a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának ügyében, melynek meghatározó része a szemléletformálás. Éppen ezért a vállalat kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a magyar költészet napja alkalmából indított kampányában is helyet kapjon a be- és elfogadás üzenete. Az ötnapos kampány zárásaként Stark Ádám, a Mászínház társulatának tagja versel. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, egyben a Petőfi-emlékév alkalmából a költő stílusában megírt vers Stark Ádám, autizmussal élő színész előadásában jelenik meg, a versrészlet a rádiókban is felcsendül. A jellegzetes Petőfi-versek stílusában írt művet Tóth Krisztina alkotta, akit korábban József Attila- és Vas István-díjjal is kitüntettek.

A nemzeti lottótársaság célja, hogy a magyar költészet sokszínűsége mellett, a befogadást és az elfogadást is közelebb hozza a játékosokhoz, ehhez kapcsolódó szemléletformáló tevékenységét már 20 éve folytatja. A társaság 2003-ban indította el kizárólag fogyatékossággal élő, többnyire mozgásukban korlátozott, kerekesszékes, megváltozott munkaképességű és siket kollégákat is foglalkoztató karitatív sorsjegyértékesítő hálózatát, 2017-ben pedig megkezdte akadálymentes, befogadó játszóterek építését, melynek köszönhetően országszerte már 22 olyan játszóteret adott át, ahol az ép és fogyatékossággal élő gyerekek a közös játékon keresztül ismerhetik meg egymást, és befogadó felnőttekké válhatnak. A „Játék összeköt!” játszótérépítési program élén immár második éve Drávucz Rita jószolgálati nagykövet áll, aki érintett szülőként csatlakozott a kezdeményezéshez. A be- és elfogadás üzenete a társaság más aktivitásaiban is helyet kap, év végi, Tarts velünk egy akadálymentes jövőért! kampányának célja pedig a széleskörű szemléletformálás.