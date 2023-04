Alaposan kiakasztotta követőit: nem mos kezet pisilés után az influenszer

Sikerült egy mindössze 45 másodperces videóval alaposan felforgatnia a netet egy influnszernek: Sophia Patterson, aki a TikTokon 3,2 millió kedvelést gyűjtött össze, arról beszélt friss bejegyzésében több tízezer követőjének, hogy ő bizony nem szokta mindig megmosni a kezét pisilés után, sőt, amikor otthon van, akkor szinte soha sem. Magyarázata szerint azét, mert "tudja, hogy kell úgy pisilni, hogy ne koszolja össze magát". Ha itt véget ért volna a vallomása, már akkor is alaposan megosztotta volna a követőit, azonban folytatta. Elárulta ugyanis, hogy amikor vendége van, akkor direkt csak azért megengedi a csapot, és eltölt egy kis plusz időt a fürdőszobában, hogy az higgyék, kezet mosott.

Arról egyébként nem beszélt, hogy miért is van annyira a kézmosás ellen, tekintve, hogy ha már eleve megengedte a csapot, akár alá is dughatná a kezét... "Rituáléja" egyébként azért is érthetetlen, mert egy hozzászólásban tisztázta: egyébként szokott kezet mosni, olyannyira, hogy ha tovább van a kezében a telefonja, akkor is rohan a fürdőbe, hogy kezet moshasson.

Többen egyetértettek vele

Míg a kommentelők közül voltak, akik undorítónak bélyegezték Sophiát, mások pedig a vendégei iránt fejezték ki sajnálatukat, pláne azok iránt, akikkel kezet fog, vagy akiket megkínál valamivel, olyan is akadt, aki tudott azonosulni vele.

Nem ezt csináljuk titokban mindannyian?

– tette fel a kérdést az egyik követője, míg más úgy fogalmazott, ő is "10000 százalékban ilyen", és örül, hogy nincs egyedül.