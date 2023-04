Megható ajándékot kapott a pápa, erre biztosan nem számított

Magyarországi látogatása során számtalan úticélt útba ejtett már Ferenc pápa, szombaton találkozott már szegényekkel és menekültekkel; hajléktalanokkal és gyerekekkel is. Szombat délelőtt a Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonba látogatott, ahol vak, gyengénlátó és halmozottan sérült gyermekekkel találkozott. Köztük a most 14 éves Tomikával is, akitől - édesanyja segítségével - kétségkívül utazása egyik legszívbemarkolóbb ajándékát kapta.

Tomika Vikin, az anyukáján keresztül juttatja el személyes ajándékát a pápának - Fotó: Saját

A kisfiú műtétje alatt született meg az ajándékba adott mese

Tomika már óvodás kora óta az intézménybe jár, a pápa látogatásának hírére pedig anyukája, Viktória elhatározta: kisfia nevében különleges ajándékkal, egy olaszra fordított, saját mesekönyvvel lepik meg a Szentatyát.

Viki korábban dizájnerként dolgozott, ám első kisfia születésekor meseírásba kezdett. A könyveket ő maga írta és illusztrálta nagyfiának, Petinek és meg is jelentek, sikert aratva. Pocimesék című könyvének folytatását akkor írta, mikor várandós volt második gyermekével, azonban Tomika a vártnál korábban, súlyos állapotban érkezett meg.

A kisfiút azóta tizenkétszer operálták, életveszélyes agy- és szívműtéteken is átesett, édesanyja minden szülő rémálmát élte át. Éppen egy súlyos agyműtétre készültek, mikor Viki váratlanul felkérést kapott egy újabb mese megírására:

Nyolc órás agyműtétre vittem Tomikámat. Ezt egy anyának nagyon nehéz átvészelni, nem is tudtam, hogyan tegyem. Egy barátom javasolta végül, hogy írjak mesét közben a gyereknek, hátha úgy könnyebb lesz. Így ott, eközben, a nyolc óra alatt született meg a könyv két másik története, a Zordonó és Pillepanna barátsága. Ezt más állapotban papírra sem tudtam volna vetni, és már nem is én illusztráltam

- mesélte Viki.

Tomika nem tudott részt venni az ajándékok készítésében, ezért anyukája egyedi ajándékot talált ki fia nevében - Fotó: Saját

A hit ereje csodákra képes

A könyv utolsó mondatát akkor vetette papírra, mikor Tomikát kitolták a műtőből. Viki elárulta: bár befejezetlennek tűnhet így a mese, nem volt képes tovább folytatni ezután:

Az utolsó mondat úgy hangzik: a hit ereje csodákra képes. Ekkor tolták ki Tomit, a történetet pedig abbahagytam, nem is folytattam többet. Ebbe beleírtam az összes szeretetet, amit csak egy anya adni képes a fiának

- mesélte.

A mese most, a pápa magyarországi látogatásakor jutott ismét az édesanya eszébe, ugyanis kisfia már régóta jár abba az intézménybe, amit a Szentatya szombat délelőtt felkeresett. Az oda járó tanulók korábban már összeállítottak egy saját készítésű ajándékcsomagot Ferenc pápának, mi több, énekeltek is neki.

Azonban Tomika, bár ott volt a látogatáson, állapotánál fogva nem vehetett részt sem a dalolásban, sem pedig az ajándék elkészítésében. Anyukája viszont szerette volna, ha az ő kisfia is ad valamit a katolikus egyház fejének.

- Szerettem volna, ha ő is ad valamit a pápának. Ekkor eszembe jutott, hogy van a könyvnek egy olasz fordítása is - mondta.

A könyv díszdobozán személyes üzenet szerepel a Szentatyának - Fotó: Saját

Eljuttatják a mesekönyvet a Vatikánba

Viki mindent megtett azért, hogy kisfia ajándéka időben eljusson Ferenc pápához: mindössze egy hétvége alatt kinyomtatta, összefűzte és saját készítésű díszdobozba tette a művet, melyre ráírta: az a kisfiától és tőle van. Bár már hétfőn elküldte az ajándékot, a vatikáni biztonsági átvilágításra már nem volt idő. Az iskola igazgatóját azonban megfogta a történet és csodásnak találta a mesét, így ő maga ajánlotta fel: a mese el fog jutni a Szentatyához.

- Nagyon reméljük, hogy sikerül és el is olvassa, nagyon boldoggá tenne minket. Az biztos, hogy én nagy szeretettel készítettem Tomika és az intézet gyerekei nevében. Úgy, hogy abban benne legyen a gyerekek és a szülők lelke is - szögezte le az édesanya