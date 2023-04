Kimenekült a lángok közül az idős házaspár - Újjáépíti a falu a leégett házukat

Mégis menthetőnek bizonyult az Erdőszentgyörgyön leégett családi ház. Mint arról a Bors beszámolt, a Keresztes házaspár által lakott ingatlanban múlt hét szerdán csaptak fel a lángok. Anna kora hajnalban ébresztette a külön alvó Józsefet, hogy a férfi ágya lángol. Vélhetően a kályhából kipattant a parázs. A két idős ember egymás életét mentette, és mindketten könnyebben megsérültek. Jelenleg az egyik gyermekük biztosít nekik szállást, ugyanis kiderült, hogy a leégett házban minden odalett. Megsemmisült a tető, a bútorok és az ingóságok. Egyedül a főfalak javíthatók.

Elszállítják a sittet a leégett családi házból Fotó: Bors

Tar András, egykori erdőszentgyörgyi polgármester gyűjtést indított a házaspár megsegítésére. Sokan ajánlottak fel bútorokat, ágyneműt és különböző használati tárgyakat. Egyes szakemberek pedig megígérték, hogy amennyiben rendelkezésre áll majd a szükséges építőanyag, ingyenesen elvégzik a szükséges munkálatokat.

A nyugdíjas politikus bebizonyította, hogy nem csak aktív éveiben volt jó szervező, a képességei mára sem koptak el. A Facebookon ugyanis meghirdette, hogy önkéntesek kétkezi munkájára van szükség, ugyanis elkezdhetik a falakról leverni a megégett vakolatot.

Csütörtök reggel meg is jelent az épületnél néhány férfi.

A házaspár ideiglenesen az egyik gyermekénél lakik fotó: Bors

A család hálás a közösségnek. Csaba, Keresztesék veje a Borsnak kifejtette: az apósa szeretne minél előbb hazamenni.

Szinte fel sem fogja, hogy megsemmisült az otthona.

Andrási Elemér katolikus pap gyermekkora óta ismeri a házaspárt.

- Erdőszentgyörgyön nevelkedtem, egy templomba jártam velük. Igazi jámbor emberek, akiket eddig is megcibált az élet, mégsem veszítették el a hitüket. Súlyos betegségben szenvednek mindketten.

Pontosan tudják, mit jelent a szenvedés.

Most, hogy leégett az otthonuk, egy újabb próbatételt kell kiállniuk, de biztos vagyok benne, hogy most is helytállnak. Sokan imádkoznak értük, én is így teszek, és örömömre szolgál, hogy a tűzeset hírére rengeteg helyi és Erdőszentgyörgyről elszármazott magyar segít nekik valamilyen formában.