Holtan találták az apát a folyóparton, négy gyereket hagyott hátra

Zokogva helyezte végső nyugalomra a családja azt az édesapát, akit már egy hónapja vártak haza az eltűnése után. Az utolsó percig reménykedtek abban, hogy még viszont láthatják, ugyanis egy hatalmas veszekedés után tűnt el a 32 éves Karl Kyle, március 6-án.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay.com

Mivel mentális problémákkal küzdött, többször is eltűnt már, de sose ennyi időre. A férfi édesapja azonnal felhagyott a munkájával és éjt nappallá téve kereste. Kevint több mint húsz méter választotta el attól, hogy rátaláljon saját fia holttestére a folyóparton. De végül mégis a rendőrök találták meg, és értesítették a családot a szörnyűségről.

- Szerette a társasági életet, de emellett lelkes horgász is volt, és imádott a szabadban lenni, és gyakran járt kempingezni az erdőbe. Együtt jártunk horgászni. Nagyon közel állt az édesanyjához. 18 éves korában elment otthonról, de csak az utca végére költözött. Mi amúgy is egy összetartó család vagyunk, de ő sosem volt messze Karentől. Karl kedvenc dala egész életében a 'You Are My Sunshine' volt – emlékezett meg róla a családja.

Dad-of-4 found dead on riverbank just 20 yards from where his family searched https://t.co/Isu8gwwlXQ — K.B. (@KB97783357) April 16, 2023

Kyle három lányt és egy fiú gyermeket, élettársát, Jadet, apukáját, Kevint és édesanyját, Karent hagyta hátra.

- Bár mindannyiunkat lesújtott Karl halála, megkönnyebbülés, hogy megtalálták a holttestét, mivel ez némi lezárást jelent számunkra. Tudjuk, hogy most már biztonságban van. Szörnyű volt, hogy nem tudtuk - tették hozzá.

Néhány nappal azelőtt, hogy megtalálták Karl holttestét, beszélt egy nővel Wylamban, és azt mondta neki, hogy hazafelé tart a szülei házába, a Newcastle-i Silver Lonnenbe. Bár Kevin és Karen azt mondják, hogy Karl halála nagyon megrázta őket, némi vigaszt jelent számukra, hogy már hazafelé tartott, hogy velük és a 27 éves nővérével, Charlotte-tal lehessen.

A halál pontos oka egyelőre nem ismert, de a rendőrség úgy véli, hogy megfulladt.