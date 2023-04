Arabok balhéztak a budapesti plázában - Videó

A Lurdy Ház első emeletén estek egymásnak az előző este befejeződött ramadán utáni közös péntek reggeli imádságra érkezett egyiptomi férfiak. A biztonságiak azonnal riasztották a rendőröket, akik a verekedők közül hármat a helyszínen elfogtak. Egyikük súlyos fejsérülést szenvedett, őt kórházba vittek, két társát a IX. kerületi kapitányságra állították elő, elszámoltatásuk folyamatban van.

A többi verekedőt jelenleg is keresik, az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt folytat nyomozást. Állítólag apa-fia párosok is voltak a brutálisan egymásnak eső társaságban. A Metropol egyik olvasójának sikerült felvennie az összecsapást, az exkluzív videót itt te is megnézheted.

A ramadán idején a muszlim hívőknek 30 napos böjtöt kell tartaniuk, amitől a test és a lélek megtisztulását várják. Ilyenkor napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól, a nemi kapcsolattól, és kerülniük kell a dühöt, az erőszakot, az irigységet. Ez a kemény hónap ért véget csütörtök este, és péntek reggel a hosszú önmegtartóztatást igyekeztek feloldalni egy közös imával – de itt most elszabadultak az indulatok...