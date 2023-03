Romantika és szerelem: különleges napok előtt áll 3 csillagjegy

Izgalmas napokra számíthatnak három csillagjegy szülöttjei a Vénusz és a Mars miatt. Ideje randizni, flörtölni, esetleg egy romantikus vacsorának is teret engedni - írja a Ripost. Erre a három csillagjegyre a napokban nagy eséllyel rátalál a szerelem.

Kos

A Vénusz bolygó éppen a Kos jegyében jár, ez neked igen kedvező, fellobbanhat benne a szerelem lángja, így flörtölj bátran, meglesz az eredménye. Izgalmas napok előtt állsz, ha valaki tetszik és elhív egy randira, ne állj ellen a természetnek! Tedd félre most a plusz feladatokat, ne vállalj fel mindent, adj teret a szerelemnek. Ha nem teszed meg, akkor a szerelem fog teret kérni magának az életedbe, nincs menekvés, szerelem van a levegőben!

Ikrek

Pároddal már kissé uncsik a hétköznapok? Nincs okod aggódásra, a bolygók mellétek állnak és elrepítenek ismét a szerelem hullámhosszára. Beszélj meg vele egy randit, játsszátok el, hogy most találkoztok először. Játékosan is lehet élni az életet. Ha pedig egyedülálló vagy, akkor most betoppanhat valaki az életedbe, aki felforgat szépen mindent. Add át magad a rózsaszínű ködnek.

Nyilas

Régóta válogatsz, vagy éppen nem is volt időd romantikára, szerelmi kapcsolatra? Ennek most vége, váratlanul, meglepetés szerűen rabolja el valaki a szíved. Ha pedig egy ideje már beszélgetsz valakivel a társkeresőn, akkor ideje a tettek mezejére lépned. Engedd meg magadnak végre a találkozást, a Vénusz és a Mars garantálja a romantikát. Szenvedélyes kapcsolat veheti kezdetét a napokban.