Mutatjuk a kormány legfrissebb döntéseit: az inflációról is beszélt Gulyás Gergely

A kormány ismét egy maratoni ülésen van túl. A szerdán hozott döntésekről csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő számolt be.

10 százalék alatti infláció a cél

A miniszter azzal kezdte: a szankciók miatt mindenhol rekordmagas az infláció, és ebből sajnos Magyarország sem tudott kimaradni. Közel vagyunk a háborúhoz és nagyobb a kitettségünk az energiaárak változásának. Úgy tűnik azonban, hogy túl vagyunk a csúcsponton. Választ kell azonban találni arra, mi az infláció oka. Ezek egyértelműen külső okok – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Két feladat van: olyan döntéseket hozni, melyek mérséklik az inflációt. A cél az év végére, hogy egy számjegyű legyen az infláció, azaz 10% alá essen. A másik: a családok, nyugdíjasok, kis- és középvállalkozások védelme.

Ez utóbbi kapcsán megemlítette: a kormány döntött arról, hogy 300 milliárdról 1000 milliárdra emelték a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram hitelkeretét.

A Miniszterelnökség vezetője elmondta: a magyar családoknak kell a legkevesebbet fizetnie az energiáért Európában. Gyármentő garancia-, és hitelprogram indult, valamint a KKV-k esetében kiterjesztették a kamatstopot. Nemzeti Tőkeholding rendszer jött létre, valamint az agráriumban is kamatstopot és törlesztőrészlet-fizetési stopot hirdetettek. A kamatstop kiterjed a diákhitelre is. Visszaállították a 13. havi nyugdíjat, az élelmiszerárstop pedig továbbra is érvényben van.

A magyarországi gyermekvédelem nem az EU hatásköre

A kormány benyújtotta az ellenkérelmet az uniós bírósághoz a korábbi, gyermekvédelmi törvényt érintő eljárás miatt. Az oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik, a gyermekek neveléséről pedig a szülőknek van joga dönteni, ez a kormány álláspontja, és emiatt kell megvédeni a gyermekvédelmi törvényt az EU-val szemben, akik bele akarnak ebbe szólni – emelte ki Gulyás.