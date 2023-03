Gyalogosok között cikázott egy autós a Blahán – Videó

Nemrég kellett sajnos arról beszámolnunk, hogy egy rosszul lett sofőr a gyalogosok közé hajtott a Hungária körúton. Már önmagában ez is hátborzongató, ám most egy ennél is sokkolóbb esetre derült fény.

Majdnem elütötte a gyalogost a zebrán / Fotó: YouTube

Ugyanis egy sofőr, ezúttal egy szándékos manőver miatt hajtott zebrán átkelő gyalogosok közzé. A felfoghatatlan jelenetet bizonyítja a Bp-i autósok olvasójának fedélzeti kamerás felvétele.

Mint írják, az eset a Blaha Lujza térnél történt. Az ámokfutó a belső sávban haladt, majd váratlanul az Erzsébet körúti kereszteződés közepén gondolt egyet és elrántotta jobbra a kormányt. Mindezt egész nagy sebességgel tette, így ahhoz már késő volt, hogy a megfelelő sávba soroljon, ahelyett a gyalogátkelőre, a körút közepére érkezett meg. A megdöbbent gyalogosok pedig nem győztek időben elugrani a kocsi elől.

Íme a drámai felvétel: