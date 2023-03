Az 5 éves kislány műtétjére nemsokára összegyűlhet a hiányzó összeg - te is segíthetsz!

A már 5 éves Kornélia, még születése után szenvedett agykárosodást, most viszont járni tanul. A további fejlődéséhez egy műtétre van szüksége, amire szülei gyűjtést szerveztek.

Kornélia nem törődött az orvosok jóslataival – Fotó: Kornélia édesanyja

Sokszorosan égtek az ünnepi gyertyák

Március 1-je utánozhatatlan családi ünnep Kornéliáknál, hiszen a kislánynak és ikertestvéreinek ekkor van a születésnapja, valamint az egyik fiú testvére névnapja is. Az ünneplésre külön okot szolgáltatott, hogy már a fele összeg összegyűlt, amire a kislány operációjához kell.

Konkrétan már csak 2500 euró körüli összeg hiányzik a nagy műtéthez.

Most lettek 5 évesek, már nagynak érzik magukat a fiúk és sokszor teszik fel a kérdést, hogy hogyan lehet, hogy a kislány még nem beszél vagy sétál, mint ők.

– mesélte a Metropolnak Kornélia édesanyja, Veronika.

Epilepszia is nehezíti az életüket

Egy hónaposan már gyógytornászhoz járt, kétéves kora után intenzív hetekre is elvitték (ez volt az első mérföldkő), kúszik, mászik, felül, most pedig járni tanul

– mesélte Kornélia anyukája korábban, aki reménnyel teli, és tudja, hogy a műtét nagyban segíteni fog gyermekén.

A kislánynak izomtónus-eloszlási zavara van, amit Ez idáig fejlesztésekkel kezelni tudtak, azonban ez már nem elég, így gyűjtenek a műtétre.

Egy alapítványt is létrehoztak a kislányért, ami a Kornélia Mosolyáért Alapítvány nevet viseli. Nem csoda, hiszen akárhány képet látunk Kornéliáról, mindegyiken mosolyog. Anyukája szerint ő a legnagyobb harcos a világon. Most viszont még az intenzív terápiát is félbe kellett szakítani, mivel epilepsziás rohama lett a gyermeknek.

Szerencsére ritkán jelentkezik roham, valószínűleg a front zavarta meg

– tette hozzá Veronika.