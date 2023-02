Újabb botrány, rengeteg uniós tisztviselő fogyaszthat drogot

Meghökkentő kijelentéseket tett egy megbeszélésen Pascal Smet, a brüsszeli régió városfejlesztésért felelős államtitkára. Azt mondta: rengeteg brüsszeli tisztviselő fogyaszt drogot, és azt is elárulta, milyen szert használnak legtöbbször.

Pascal Smet elszólta magát?

Pascal Smet színlelt megbotránkozással vádolta azokat az európai politikusokat, akik nem akarnak a város drogfogyasztásról hírhedt szegénynegyedeibe költözni. Mint mondta: azért nem érti a reakciót, mert az Európai Unió köztisztviselői közül sokan maguk is drogfogyasztók.

Sokan az európai intézmények munkatársai közül is drogoznak

– mondta a brüsszeli városfejlesztési államtitkár egy zárt ajtós megbeszélésen, amelyet az Európai Bizottság brüsszeli infrastrukturális és logisztikai hivatalában (OIB) tartottak.

A megbeszélésen elhangzottakról a brüsszeli Politico számolt be. Mint írták, a január 23-ai megbeszélésen megvitatták az uniós intézmények esetleges áthelyezését az úgynevezett EU-negyedből a belga főváros alacsony jövedelmű északi negyedébe. A szóban forgó terület egy kőhajításnyira van a brüsszeli Gare du Nord pályaudvartól, amelyet a városi hatóságok már régóta próbálnak felvirágoztatni.

Nem mindenki ért egyet a költözéssel

Bár az intézmények felsőbb szintjein támogatják a költözést, az uniós alkalmazottakat képviselő szakszervezetek aggódnak az áthelyezés miatt az északi negyedben tapasztalható magas bűnözési és kábítószerrel való visszaélési arányra hivatkozva. Smet azonban gyorsan visszautasította az érveiket, majd arra tett utalást, hogy az uniós dolgozók – saját drogfogyasztási szokásaik miatt – nem ítélkezhetnek mások felett.

A brüsszeli politikus arról is beszélt, hogy

TUDOMÁSA SZERINT A KOKAIN AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB SZER AZ UNIÓS ALKALMAZOTTAK KÖRÉBEN.

Úgy fogalmazott: „a Schumanban [vagyis a Brüsszel-Schuman vasútállomáson – a szerk.] ők is droggal kereskednek... és valószínűleg nem ugyanazokkal a drogokkal, mint [az északi negyedben – a szerk.], hanem az valószínűleg egy kicsit fehérebb”.

Elfogadhatatlannak tartják a kijelentést

Pascal Smet megjegyzéseit az uniós intézmények dolgozóit képviselő személyzeti szakszervezetek levélben ítélték el, amelyet Johannes Hahn költségvetési és igazgatási biztosnak címeztek.

Nem értem, mire gondolt, amikor ezt a megjegyzést tette, és azt sem, hogy az OIB személyzete miért engedte meg neki, hogy támadja az intézmények alkalmazottainak méltóságát és jó hírnevét

– írta Cristiano Sebastiani, a Renouveau & Démocratie szakszervezet elnöke, a levél egyik aláírója. „Smet úrnak vissza kell vonnia ezt a teljesen elfogadhatatlan nyilatkozatot” – tette hozzá.

Pascal Smet később azt mondta: csak viccelt

A brüsszeli államtitkár a Politicónak azt mondta: a megbeszélésen csak vicces megjegyzéseket tett, válaszul egy olyan felvetésre, miszerint az európai köztisztviselők nem tudják, hogyan kell bánni egy olyan közösséggel, ahol esetleg kábítószer-használók is jelen vannak.

Csak annyit mondtam, hogy vannak más helyek is, ahol drogfogyasztók vannak jelen, köztük a Schuman tér. Egy város vagyunk... Nincsenek olyan negyedek, amelyek a brüsszeli embereké, és olyanok, amelyek az európaiaké

– fogalmazott a lapnak, majd elismerte, hogy a bűnözés már régóta problémát jelent az északi negyedben. Egy intézménynek 2021-ben például biztonsági őröket kellett alkalmazni azért, hogy a Gare du Nord pályaudvarról az irodájukba kísérjék az alkalmazottakat, tavaly ősszel pedig több civil szervezet nyílt levélben ítélte el a környéken folyamatosan növekvő erőszakot.

Az államtitkár azonban azt gondolja, hogy – bár együtt érez azokkal az eurokratákkal, akik aggódnak az esetleges költözés miatt – a területre való áttelepüléssel szerepet játszhatnak annak megújításában.

Lázár János is erre gondolhatott?

Magyar részről is volt már olyan politikus, aki drogozással vádolta a brüsszelieket. Lázár János építési és beruházási miniszter tavaly nyáron beszélt arról a Tranzit fesztiválon, hogy

ezek a kedves, fiatal, kokainon élő brüsszeli úriemberek azt kérik tőlünk, hogy köpjünk föl, álljunk alá, és akkor így majd kapunk pénzt.

Később a minisztert meg is kérdezték, hogy mire alapozta a kokainozásról szóló részt, mire azt mondta: „Elég sok ilyen embert láttam, amikor kijártam Brüsszelbe tárgyalni, azóta rosszabb a helyzet.”

Újabb részletek a brüsszeli korrupciós botrányról

A házi őrizetben lévő Andre Cozzolinót nem az Európai Parlamentben vádolták meg először korrupcióval, olaszországi irodáját és otthonát ugyanis már korábban is átkutatta a rendőrség.

A múlt hét végén tartóztatta le az olasz hatóság Andrea Cozzolino európai parlamenti képviselőt Nápolyban a belga hatóság kérésére, miután a politikus érintett a brüsszeli korrupciós botrányban. Egy parlamenti jelentés szerint Cozzolino, aki januárig az Európai Parlament Maghreb-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének elnöke volt, azzal gyanúsítható, hogy másokkal együtt részt vett egy olyan megállapodásban, amely az Európai Parlamentben a külföldi államok érdekeinek védelmére irányuló együttműködésről szólt.

A JELENTÉS SZERINT A MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZT VEVŐK „PÉNZÖSSZEGEKÉRT CSERÉBE MEGAKADÁLYOZTÁK OLYAN PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSOK ELFOGADÁSÁT, AMELYEK SÉRTHETTÉK VOLNA EZEN ÁLLAMOK ÉRDEKEIT".

Az Európai Parlament hatalmas korrupciós botrányának vizsgálata során a belga nyomozók 1,5 millió euró készpénzt foglaltak le Pier Antonio Panzeri, a történet központi figurájának számító, volt szocialista EP-képviselő és Eva Kaili görög szocialista EP-képviselő otthonában, valamint Kaili apjának bőröndjében.A BELGA TITKOSSZOLGÁLATOK ÁLTAL ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓKBÓL AZ DERÜLT KI, HOGY ANDREA COZZOLINO ANTONIO PANZERIVEL ÉS FRANCESCO GIORGIVAL, KAILI ÉLETTÁRSÁVAL EGYÜTT KÖZVETLENÜL ABDERRAHIM ATMOUNTÓL, MAROKKÓ LENGYELORSZÁGI NAGYKÖVETÉTŐL IS KAPHATOTT PÉNZT.

A politikust azonban nem az Európai Parlamentben vádolták meg először a korrupcióval, olaszországi irodáját és otthonát ugyanis már korábban is átkutatta a rendőrség - írta V4NA.

23 embert vettek őrizetbe

Az olasz Demokrata Párt európai parlamenti képviselője, Andrea Cozzolino ugyanis akkortájt a nápolyi központú Campania tartomány tanácsosa volt, és a régióban található Pignataro Maggiore településen épülő biomassza-erőművel kapcsolatban keveredett korrupciós botrányba.

A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy a helyi politikusok kenőpénzeket fogadtak el, amiért cserébe nem foglalkoztak bizonyos földrengésbiztonsággal kapcsolatos építési előírásokkal, ráadásul a biomasszaüzemet építő vállalat 6,8 millió eurós támogatást szeretett volna kicsikarni a regionális tanácstól, amelynél Cozzolino is dolgozott.

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség egy razzia során 23 embert vett őrizetbe, akiket kihallgattak. Azonban a nyomozás szerint a korrupciós botrány kulcsfigurái nem ezek a személyek voltak, hanem helyi politikusok, többek között Andrea Cozzolino, akinek a titkárán a 2008-as év alatt 140 ezer eurónyi kenőpénz ment át, Cozzolino pedig személyesen ebben az évben 25 ezer eurót kapott az erőművet építő Biopower vállalattól – a nyomozás szerint tanácsadásért.

TOVÁBBÁ AZ IS KIDERÜLT A KORRUPCIÓS BOTRÁNY FELDERÍTÉSE SORÁN, HOGY 2008 JÚLIUSÁBAN TALÁLKOZOTT A BIOMASSZA-ERŐMŰVET ÉPÍTŐ VÁLLALKOZÓK EGYIKÉVEL, A TALÁLKOZÓ UTÁN PEDIG FELGYORSULTAK A BIOMASSZA-ERŐMŰ KÖRÜLÖTTI BÜROKRATIKUS FOLYAMATOK, AZ ELJÁRÁS SORÁN AZONBAN A HATÓSÁGOKNAK NEM SIKERÜLT BIZONYÍTANIA COZZOLINO ÉRINTETTSÉGÉT.

A politikusok a pénz eltüntetésére is gondoltak, ugyanis egy másik tisztviselő, Vincenzo Guerriero egy tanácsadó segítségével nyitott egy bankszámlát San Marinóban, ahonnan a pénzt egy svájci számlára továbbították.

Ahogy arról korábban a V4NA is beszámolt, Cozzolino, a Nápolyban korábban igen aktív politikus még egy gyanús választásba is belekeveredett. Akkor nápolyi polgármester-jelöltségért tartottak előválasztást a városban, amit Cozzolino meg is nyert. Később azonban érvénytelenítették a voksolást, miután a szavazatvásárlás gyanúja és a maffia befolyásolási kísérlete is felmerült.