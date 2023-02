„Miért kellett ennyire kicsípned magad?” - kiakadtak az anyára, aki sminkelve ment szülni

Valósággal felrobbantotta az a Tiktok-videó az internetet, amelyben egy amerikai kismama megmutatta a szülése előtti és utáni pillanatokat. Ezt követően pedig hatalmas komment cunami zúdult a nyakába.

Kiakadtak a kommentelők a kismamára Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Tényleg így szültem

– írta a videó alá a nő.

A felvételen látszik, ahogy Carly Temple már a kórházban hajformázóval elkészíti a frizuráját és olyan sminket visel, amely akár egy esküvőre is jó lenne. Az anyuka a szülés szempontjából már rutinos volt, ugyanis már második gyermekét hozta a világra 2020-ban, amikor a felvétel készült. Tizenhét órán át vajúdott, mire megszületett a babája. A videó végén egy olyan kép is volt, ahol a gyermek és az anyuka is kórházi ágyon fekszik, Carly frizurája és sminkje pedig még ekkor is hibátlan volt.

A kommentelők közül nagyon sokan kiakadtak a nőre és azt kérték rajta számon, hogy jobban érdekelte őt az hogy hogyan néz ki, mint az, hogy nemsokára édesanya lesz. De volt olyan is, aki egyenesen Kylie Jennerre hasonlította Carly viselkedését.

Amikor jobban érdekel a hiúságod, mint a gyereked

- jegyezte meg gúnyosan az egyik hozzászóló.

A smink volt az utolsó dolog, amire gondoltam, amikor vajúdni kezdtem

- fogalmazott egy másik kommentelő.

Én már akkor is szerencsésnek fogom tartani magam, ha legalább a lábaim nem lesznek szőrösek

- fejtette ki véleményét egy harmadik hozzászóló.

A nagynénim is lezuhanyzott és szépen elkészült, miután elfolyt a magzatvize, és csak azután ment a kórházba

- írta egy negyedik rajongó - idézte a kommenteket a Daily Mail.