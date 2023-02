Magyar mentőcsapatok is segítik a török földrengés túlélőinek menekítését

Még mindig zajlik az áldozatok és túlélők felkutatása Törökországban és Szíriában. A CNN jelentése szerint eddig több mint 4300 ember vesztette életét, miután az évszázad egyik legerősebb földrengése rázta meg a területet.

Ma délelőttől a helyszínre érkező magyar mentőcsapatok is segítik a munkálatokat és a túlélők felkutatását.

Egy mentőalakulat tagjai túlélők és áldozatok után kutatnak egy összedőlt épület romjai között Fotó: Mustafa Karali

Antakya területén kezdték meg a túlélők felkutatását

A katasztrófa hírére a magyar belügyminisztérium nem késlekedett: azonnal riadóztatták a HUNOR elit alakulatot. Ez a szervezet Magyarország legjobb hivatásos tűzoltóiból álló elit alakulata, akik akár 20 tonnás eszközöket is át tudnak vágni, és erre alkalmas eszközöket is vittek magukkal.

Kilenc tonna felszereléssel érkeztek a helyszínre, betonvágó láncfűrészt, akusztikus személykeresőket, keresőkamerákat, erőtámaszokat, kötéltechnikai eszközöket és speciális orvosi felszerelést is vittek magukkal

– mondta el lapunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtószóvivője, aki mindehez azt is hozzátette: a hétfői nap folyamán magyar idő szerint 21.30-kor indultak el a mentőegységek az érintett területekre. Érkezésük után Adana repteréről négy teherautóval és két busszal Haday tartományba utaztak, ahova valamivel 10 óra után érkeztek meg.

A HUNOR mentőszervezet a szír határhoz közeli, 377 ezer lakost számláló Antakya városban kezdi meg a mentési munkálatokat.

A HUNOR-hoz csatlakoztak a Pest Megyei Kutató-Mentők is Fotó: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

A legkritikusabb az első 48 óra

Mukics Dániel kiemelte, hogy a HUNOR-nak három azonnali feladata van,

Az első 48 óra a legkritikusabb, így az érkezést követően azonnal megkezdik a felkutatást és a kimenekítést.

Eközben a csapat egyik része felveszi a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a többiek feladata pedig a magyar tábor felépítése – ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A Kutyák Határok Nélkül csapata is csatlakozott a mentéshez Fotó: KHN

Magyar keresőkutyák is segítik a munkálatokat

A Kutyák Határok Nélkül csapata is csatlakozott a mentéshez, 3 fő – köztük egy orvos − és 3 kutya a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport részeként dolgoznak az érintett területen, míg másik két tagjuk és kutyáik a HUNOR mentőcsapatait erősítik. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat csapata is részt vesz a túlélők felkutatásában 20 szakemberük 4 mentőkutyával és közel 2 tonna felszereléssel felszerelkezve kapcsolódott be a mentési munkálatokba.