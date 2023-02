"Lehet, hogy a sírnál esem össze"! - Megszólalt a nagykőrösi öngyilkos menyasszony nagymamája

Mint arról a Bors is beszámolt, V. Szandra Barbara, a fiatal menyasszony közzétette terjedelmes búcsúlevelét a Facebookon, majd a vonat elé lépett Nagykőrösön. A nyilvános sorai az ismerőseit és a számára ismeretleneket is megdöbbentették: „Olyan jó volt gyerekként, nem gondoltam, hogy fájni fog minden emlék. Egyre rosszabbak az esték. Semmihez sincs kedvem. Erős voltam sokáig, aztán én is gyenge lettem! Nem tudom, mit tegyek, hogy a múltamat felejtsem”.

Családi dráma állt a háttérben

A mozdonyvezetőnek esélye sem volt a gázolás elkerülésére, a mentősöknek pedig a szépsége révén topmodellnek is beillő lány életének megmentésére. Hogy milyen múltbéli fájdalmak gyötörték a vőlegényével már az esküvőt tervezgető Szandrát, arról a lány nagymamája beszélt a Borsnak a tragédia után:

- Az unokám anyja eldobta a gyerekeit. Intézetbe kerültek. Szandikáék négyen voltak testvérek, de közülük csak ketten születtek a fiamtól. Sajnos ő is kilépett a gyerekei életéből, azt sem tudom, hogy egyáltalán értesítette-e valaki Szandikám haláláról. Évek óta nem hallottunk felőle, ez is gyötörte az unokámat – mondta Mária.

A nagymamájának nagyon hiányzik

Az egyik Pest vármegyei idősek otthonában élő asszony folyamatosan Szandira gondol.

Egyszerűen nem vagyok képes felfogni, hogy a gyönyörű, kedves unokám nincs többé. Persze tapasztalom, hogy már nem hív telefonon és nem látogat, de nem fér e fejembe, hogy előbb ment el, mint én.

86 éves leszek hamarosan, és nem tudom, hogyan bírom majd ki a hiányát. Nekem egyedül ő volt az életemben, mert a másik unokámmal sajnos nincs szoros kapcsolatom – zokogott a nagymama.

Február 17-én lesz a temetése

Mária lélekben készül a jövő péntekre. Aznap helyezik végső nyugalomra az unokáját.