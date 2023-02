Itt vannak a kormány legfrissebb bejelentései

Gulyás Gergely a háromnapos kormányülésről elmondta, foglalkoztak a törökországi földrengéssel. A legfrissebb jelentések szerint már közel 50 ország vesz részt a mentésben. Magyarországi mentőcsapatok eddig 27 embert mentettek ki.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Bruzák Noémi

Magyar érintett nincs egyelőre.

A gazdasági helyzettel kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, reálbéremelkedést vár a kormány 2022-re. Rendben zajlik a 13. havi nyugdíj folyósítása is.

Amikor Gyurcsányék voltak kormányon, akkor elvették a 13. havi nyugdíjat, míg most a kormány nem ezt teszi, hanem segíti az időseket

- fogalmazott Gulyás Gergely.

A munkahelyek megvédése, az infláció leszorítása és a recesszió elkerülése a legfontosabb feladat.

Folytatódnak az ipari és mezőgazdasági beruházások

- jelentette be a miniszter.

A kormány egy 2030-ig tartó energiastratégiát is tárgyalt. Ha megérkeznek az uniós források, akkor jelentős energiafejlesztések indulnak. Gulyás Gergely elmondta, hogy az ipari parkokhoz kapcsolódó vízellátás modernizálása is napirenden van. A Dunai Finomító átállítása is fontos más típusú olajra.

A kormány a háborúval és az uniós csúccsal is foglalkozott a háromnapos ülésen. Azonnali tűzszünetre, és béketárgyalásokra van szükség.

A magyar álláspontot tükrözi az ENSZ főtitkárának a nyilatkozatát is. El kell kerülni, nehogy világháború legyen

- tette hozzá. Világossá tette, anyagilag támogatták Ukrajnát, és elutasítják az orosz agressziót.

Fegyvereket nem küldünk, mert azt csak Kárpátalján keresztül lehetne küldeni, és akkor veszélybe kerülne az ottani magyarság is.

Gulyás Gergely bejelentette, az érintett miniszterek lemondtak a vagyonkezelői alapítványoknál viselt tisztségeikről február 15-től. Ezt várja a kormány a többi állami tisztségviselőtől is.