A gyerekek sokkban vannak: porig égett egy család csongrádi otthona - Fotók!

Porig égett egy csongrádi 12 fős család -köztük hat gyerek- otthona. A többgenerációs, emeletes, 165 négyzetméteres családiházat közel 30 éve építették saját kezűleg a nagyszülők. A tüzet nem tudni mi okozta, vélhetőleg hajnalban a kályhából pattanhatott ki egy parázs, amitől lángra kapott az épület. Másnap a házhoz visszatérve szörnyű látvány fogadta a családot: egy élet munkája semmisült meg.

Lángokban állt a csongrádi családi ház Fotó: Olvasói

Elsőként az erkély kapott lángra Fotó: Olvasói

"Sokkot kaptam, lángokban állt minden"

A szüleink saját kezűleg építették a házat 1994-ben. Emlékszem, mikor még ketten ásták az alapot az épületnek

- mondta a Borsnak elcsukló hangon Petrovics Márti, majd húga, Natália folytatta:

Még most is nagyon nehéz beszélni a történtekről. Aznap este mindannyian lefeküdtünk aludni, majd éjfél előtt kicsivel ébresztett minket a sógornőm, hogy ég az egész erkély; meneküljünk és azonnal hívjam a tűzoltókat. Átszaladtam az erkélyes szobába, megnéztem, hogy mi is történt. Sokkot kaptam, lángokban állt minden

- emlékezett vissza a tragédia estéjére a 28 éves kétgyermekes anyuka, aki a gyerekek miatt összeszedte magát és segítséget hívott.

Minden erőmmel mentettem a gyerekeket. Hál' Istennek időben ki tudtam őket menekíteni.

A kétéves Dália szüleivel (balról) és Petrovics Natália két gyermekével, Rolanddal és Natáliával Fotó: Olvasói

"Minden gyerek sírt"

Szerencsére mind a 6 gyereket sikerült kimenekíteni a házból, de a történteket azóta sem tudják feldolgozni.

- A nyolcéves fiam, Roland sokkot kapott; álmából riadt fel szegény, a kilencéves Natália végig sírt. Minden gyerek sírt. Bátyám kislánya, a 2 éves Dália egész végig reszketett, azóta sem mert ránézni a házra - meséli az anyuka.

Megsemmisült a gyerekszoba is Fotó: Olvasói

"Bízunk az emberek segítségében"

A nagy család átmenetileg rokonoknál kapott szállást, de mihamarabb vissza szeretnének költözni otthonukba.

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az otthonunk újraépüljön. Bízunk az emberek segítségében, mert önerőből nem tudjuk felújítani. Mindannyian dolgozunk, de a fizetésünk kevés

- magyarázza Natália.

Elszenesedett gerendák és törmelék hever mindenhol Fotó: Olvasói

Ha segíteni szeretnél a családnak, így teheted meg:

Petrovics Natália számlaszáma: 11773339-01009507