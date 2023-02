Gyanúsítottként hallgatták ki a taxikártya-botrányba keveredett DK-s képviselőt

A Mandiner információi szerint Nemes László pesterzsébeti önkormányzati képviselőt a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki, miután kiderült, hogy a családja is használhatta a számára kijelölt taxikártyákat. Kerestük az érintettet is, de sokra nem mentünk vele.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy férfit gyanúsítottként hallgatott ki sikkasztás bűntett megalapozott gyanúja miatt”

– küldte a Mandiner megkeresésére a rendőrség.

Hétfőn telefonon kerestük Nemes Lászlót, hogy meg tudja-e erősíteni, ő volt az, akit a rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki, mire azt kérdezte, hogy mindezen információkat honnan vesszük?

Ha egy ilyen jogi eljárás elindul, azt a rendőrségen és a bíróságon kell folytatni. Úgy gondolom, ha a jogi eljárás befejeződik, mindannyian okosabbak leszünk”

– fogalmazott, majd elköszönt.

A benzinnel sem spórolt

Először az Adatradar írta meg, hogy a Nemes László részére, az önkormányzat által kiadott taxikártyát a családja is nagy előszeretettel használhatta. Buc-Horváth Gabriella, a kerület önkormányzati képviselője a Mandinernek az ügy kirobbanását követően úgy fogalmazott, a gyurcsányista alpolgármester „családi vállalatként kezeli beosztását Pesterzsébeten”.

Nemes László 2,6 millió forintért tankolt üzemanyagot 2019 ősze óta Skoda Octaviájába. A Gyurcsány-párti politikusnak egy dízeles Skoda Octaviája van, de volt idő, amikor benzinre is költött, nem is keveset. A dízeles Skoda Octaviának a gyártó tájékoztatása szerint 50 literes a tankja, ám a politikusnak ugyanakkor sikerült időnként többet, akár 57 litert is beletöltenie.