Brutális, mi vár ránk: a frontok mellett ezek sem tesznek jót egészségünknek

A pénteki melegfrontot a szombati hidegfront váltja, ráadásul ezek mellett a szmoggal és a pollenekkel is meg kell küzdenünk. Mindezt ráadásul úgy, hogy szervezetünk tartalékai kezdenek teljesen kimerülni.

Fotó: Köpenyeg

Meleg- majd hidegfronti hatást érezhetünk

Lassan véget ér a néhány napos nyugodtabb időszak mely kisebb megkönnyebbülést hozott. Pénteken gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülés alakulhat ki. A pénteken érkezett melegfrontot a szombati hidegfront váltja majd le. Szombaton már várható gyenge eső, a napi maximum pedig elérheti a 13 fokot. Ezek a 11-12 fokos csúcshőmérsékletek nagyjából a jövő hét végéig kitartanak, majd jön az újabb átmeneti lehűlés.

(Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A kültéri és a beltéri szmog

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója arról beszélt, hogy kutatások igazolják, hogy már nemcsak a kültéri, de a beltéri levegőszennyezettségre is oda kell figyelnünk. A rossz minőségű levegő ugyanis nagyban hozzájárul az allergia, valamint az asztma kialakulásához. Ekkor a betegségek is sokkal jobban terjednek, valamint a különféle időjárási érzékenységek is sokkal könnyebben kialakulnak – fogalmazott a meteogyógyász.

Sok légszennyező anyag található a környezetünkben, a legtöbb megbetegedést a szálló por (szmog) okozza, ami elsősorban a helytelen tüzelésből ered. Dr. Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) levegőhigiénés szakértője szerint a szálló por másik forrása a közlekedés, ami főként a nagyobb városokban jelent problémát. A szálló por magas koncentrációja esetén, fontos, hogy a várandósok, az idősek és a krónikus betegek ne töltsenek túl sok időt a szabadban és ritkábban szellőztessenek.

Több betegség okozója

A rossz minőségű levegőnek rövid- és hosszú távú hatásai egyaránt vannak. A kinti rossz levegő léguti tüneteket, léguti irritációt, köhögést, légzési nehézségeket okoz, ezen kívül szív- és érrendszeri problémákat is. Nagy szmog esetén rövid távon akár szívritmuszavar is felléphet. A benti rossz levegő ezeken kívül hatással van például a gyermekek és felnőttek tanulási- , munkavégzési-, valamint koncentrációs képességeire, hosszú távon pedig növeli a krónikus léguti-, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is.

Fotó: Köpönyeg

A pollenek is kifejtik hatásukat

Az elmúlt napok időjárása ahhoz is nagyban hozzájárul, hogy a szmog mellett a pollenek is nehezítsék az arra érzékenyek hétköznapjait. A Köpönyegen található pollentérkép legfrissebb adatai szerint a mogyoró, az éger, a tiszafafélék, a kőris, a nyár, a juhar, a szil és a gombák is több helyen emelkedő koncentrációt mutatnak.