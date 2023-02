Anyaszült meztelenül bújt ágyba a szexi Onlyfans-modellt - 18+

Belegondolni is nagyon durva, hogy mennyi pénzt keresnek egyes felnőtt fotós modellek az Onlyfans-weboldalán. Közülük az egyik legfelkapottabb lány Laurie például azzal keresi a kenyerét mostanában, hogy az őt pénzelő férfiak dönthetnek a sorsáról. Egy előfizetője például kiakarta sajátítani és ezért hajlandó lett volna 1 millió dollárt (3 és fél millió forintot) fizetni, azonban a népes rajongótábora megszavazta, hogy nemet mondjon az ajánlatra a nő.

A Telegrammon mindig eldöntendő kérdéseket tesz fel a modell, amelyre szavazhatnak az előfizetői. Így dől el, hogy mit csinál napközben, vagy éppen hogy mit ehet aznap. A fiatal francia nőnek azonban nem lehet oka panaszra, hogy ha annyi pénzt fizetnek neki a követői, hogy könnyű szívvel tud nemet mondani egy ekkora ajánlatra.

A Daily Star számolt be Laurie "munkájáról", a lap számára elárulta a lány, hogy vannak bizonyos szabályok a játéka kapcsán, például nem kérhetnek olyat tőle, ami veszélybe sodorhatja őt, vagy amivel ártana másoknak. Így nem csúszik ki a kezéből az irányítás. A magánszférája a lánynak szinte nem is létezik egyébként, ugyanis 5000 dollárért (1.8 millió forint) még a magántelefonszámát is megadja a követőinek, akik ezt követően bármikor zaklathatják.