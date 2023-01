Aggasztó: ilyen borzalmak történtek a Pesti úti panelben, ahonnan a mélybe vetette magát a 17 éves fiú

Január 13-án, pénteken szörnyű tragédia rázta meg nem csak a XVII. kerületet, de egész Budapestet: egy Pesti úti panel tizedik emeletről vetette magát a mélybe az a mindössze 17 éves fiú, akit az ott lakók vidám, jókedélyű fiatalként ismertek. Ez a szörnyűség azonban nem az első a környéken. Korábban többen is követtek el ott öngyilkosságot, és halálos közúti balesetek is történtek arrafelé – tárta fel az "elátkozott ház" múltját a Metropol.

Ezen az ablakon vetette ki magát a 17 éves fiú Fotó: Markovics Gábor

Egy fiatal pár vette észre először a fiú testét, akik a kislányukkal épp kutyát sétáltattak. Azonnal riasztották a mentőket és a rendőrséget is, hamarosan pedig megjelent a tini második emeleten lakó édesapja, aki maga próbálta visszahozni az életbe a gyermekét a mentősök utasításait követve. Sajnos nem járt sikerrel. Az újraélesztést az a házaspár is végignézte a kislányukkal, akik megtalálták az összetört fiút. Az egész család azóta is sokkban van, nagyon megviselte őket a szörnyű történet.

A lányom annyira megijedt, hogy egy óráig megállás nélkül sírt, mellé kellett bújnom

– mondta a Metropolnak Attila, majd hozzátette:

A lányom azt mondta, hogy költözzünk el, mivel már korábban is történtek hasonló esetek ebben a házban.

Édesapját látogatta meg a fiú, aki egyszer csak kiment a folyósóra, fel a tizedikre, ott pedig kiugrott egy ablakon. Senki sem érti, mindez miért tette Fotó: Markovics Gábor

Egy ilyen trauma, örökre nyomot hagy

A fiatal életéért sokáig küzdöttek, de sajnos nem jártak sikerrel. Egy ilyen eset nem csak a családot, de a környéken élőket is megrázza. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához, de az internetezők máris elmondták véleményüket.

A mi házunkból is kiugrott egy fiú, mikor tinédzser voltam. Azóta is eszembe jut néha az a puffanás.

– írta az egyik hozzászóló.

Sajnos amíg mi is ott laktunk, abban a házban, akkor is levetette magát a felettem lakó ismerősöm felesége. Ott nagyon sok rossz megtörtént, velem is, betegség, stb. Egész biztosan egy elátkozott ház az

– osztotta meg egy korábbi lakos.

Több hasonló eset is történt már korábban Fotó: Markovics Gábor

Borzalmas, ami történt

Akadt aki felháborodott a fiú tettén, arra gondolva, hogy sokan nincsenek vele tisztában, hogy ami nekik természetes, az másnak soha nem lesz elérhető: „Egyszerűen nem tudom az ilyeneket sajnálni, aki eldobja az életét! Hány felnőtt és gyermek van, aki mindenáron élne, ha tehetné, de a sors máshogy akarja. Napi szinten vannak ilyenek, akik kiugrálnak, vonat elé mennek. Soha nem fogom megérteni.”

Többen a fiú és családja védelmére keltek: „Senki ne ítélkezzen, mert nem lehet tudni, hogy mi kattan be hirtelen valaki fejébe.”

Egy másik kommentben olvasható: „Soha ne mondd, hogy soha. Nem tudhatjuk, hogy épp ésszel teszik-e ezt az emberek. Lehet, hogy ilyenkor kikapcsol az agyuk, mert épp ésszel senki nem merne öngyilkos lenni.”

Korunk „népbetegsége”

A közösségi felületeken voltak, akik a mai rohanó világot okolták a történtekért, melyben nem fordítunk kellő időt és energiát a minőségi kapcsolatok kialakítására.

Milyen egy elcs***ett világban élünk, ha már a gyerekeknek így kell megoldaniuk a magukba fojtott gondjaikat.

– írta valaki.

– Sajnos stresszes világban élünk, ami lassan felőrli az embereket. Van, aki tudja kezelni, van, aki nem. Nagyon sajnálom! – fogalmazta meg gondolatait egy másik hozzászóló. Olyan is akadt, aki kifejtette: nem tudja sajnálni az öngyilkosokat, míg más arra figyelmeztetett: nem tudhatjuk, mi zajlott le a háttérben, illetve mi járt a fiatal fejében.

Annyi bizonyos: a Pesti úti panelnál már többen követtek el öngyilkosságot, emellett halálos baleset is történt már: egy autó egy villanyoszlopnak csapódott, a sofőr pedig a helyszínen életét vesztette.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!