Kiderült, szerencsétlen napnak tartják-e az emberek péntek 13-át

Sokan tartják ijesztőnek a péntek 13-ai napokat a naptárban, ami nem is meglepő, hiszen a történelem nem kedvezett ennek a dátumnak. Tőzsdekrach, repülőgép-baleset és náci bombázás is köthető ehhez a naphoz. Ráadásul a 13-as szám sok szállodában is ki van hagyva az emeletek és a szobák sorszámozásából, de például a Forma-1-ben sincs 13-as autó.

Hiába a babonás dátum, sokan nem tartanak ettől a naptól Fotó: Shutterstock

No, de vajon a pestiek tartanak-e tőle?

- Én nem vagyok babonás. Van, aki fél ettől a naptól és van, aki örül neki, de én úgy gondolom, hogy minden napot meg kell élni, haladni kell, a többi meg majd adja magát - mondta lapunknak Jávor József.

Kérdésünkre Betti azzal felelt, hogy nem babonás, újévkor mégis jobban hisz a hiedelmekben.

Én az újévi babonában hiszek. Azon a napon nem viszem le a szemetet, nem mosok, nem takarítok. Azt be szoktam tartani, de szerintem ezt is csak arra találták ki, hogy ne kelljen az év első napján semmit csinálni.

- válaszolta. Erzsébet pedig bár a péntek 13-tól nem tart, a táskáját sosem teszi a földre, mert hisz abban a babonában, hogy ez kiviszi a pénzt a házból.

Sokan már inkább a péntek 13 szerencsehozó erejében hisznek Fotó: Shutterstock

Van, akinek ez a szerencsenapja

A természetes viszolygás a 13-as számtól van, akit nem ér el, sőt: úgy tapasztalja, hogy sokkal szerencsésebb ezeken a napokon. A Szerencsejáték Zrt. adatai alapján is többen lottóznak ezen a napon, mint általában.

Most bemegyek a lottózóba és kaparok egy sorsjegyet.

- árulta el lapunknak Magera László Tamás. A fiatalember hozzátette, bár ő nem babonás, és nem tart a péntek 13-tól, a szerencsében még úgy ahogy hisz. Molnár Gábornak is a szerencse kedvez inkább ezen a napon, így nem fél a péntek 13-tól.

- Én azt figyeltem meg, hogy velem inkább jó dolgok történnek ezen a napon. Valamikor átfordult az emberek fejében is ez szerintem és már nem félnek egy dátumtól - mondta.