Orbán Viktor üzent a budapesti rendőrgyilkosságban meghalt főtörzsőrmester családjának

Biztosan mondom, hogy 2022-ben és 2023-ban együttesen reálértékben nőni fognak a bérek Magyarországon. Aktív válságkezelők vagyunk, és ambíciózusak, és 2023-ra is azt a célt tűztük ki, hogy a válságkezelés mellett a nagy nemzeti célokat sem adjuk fel. A családtámogatási rendszert és a munkahelyvédelmi eszközöket is bővítjük. Az inflációt egy számjegyűre le kell szorítani az év végére. Nem kerülhetünk azon országok közé, akik recesszióba kerülnek, 2023-ban is növekedni kell. 2022-ben a költségvetési hiány és az álamadósság is csökent 2021-hez képest