Megszólalt a HÉV által elgázolt Matyi, aki a születésnapján ébredt fel a kómából

Matyi éppen iskolába indult a pomázi otthonából egy őszi reggelen, amikor figyelmetlenül a vágányra lépett, és kis híján halálra gázolta az érkező HÉV-szerelvény. A középiskolás fiúval az édesapja beleegyezésével készítettünk interjút.

A család csodának tartja, hogy Matyi szinte teljesen felépült a baleset óta, ezért nincs kifogásuk az ellen, hogy a közvélemény értesüljön a részletekről.

- A baleset reggelén nagyon fáradtam indultam otthonról, mert előtte egész éjjel nem aludtam, mivel borzalmasan köhögtem. Hogy a napom ne induljon unalmasan,

zenét hallgattam, ráadásul félálomban is voltam, ezért nem vettem észre az érkező HÉV-et

– mondta a Borsnak a tinédzser, aki a gázolás pillanatában elvesztette az eszméletét.

Matyi túlélte a balesetet

Csak akkor nyerte vissza tudatát, amikor már a szerelvény alatt feküdt, és éppen a tűzoltók másztak be érte. Arra még emlékszik, hogy feltették a mentőhelikopterre, majd a kórházban betolták a műtőbe, de a hétórás operációt követően kómába esett.

Matyi tudja, hogy sokaknak vannak emlékei arról, hogy a kómás állapotában mik történtek körülöttük a kórteremben, ám ő nem rendelkezik ilyenekkel. Mi több, az ébredése utáni néhány hét alatti eseményeket sem tudja felidézni.

A fiúval chaten kommunikáltunk. Matyi tökéletes helyesírással, elütések nélkül gépelt. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre kifejtette, hogy tollal még nagyon nehezen ír, ám a telefonon való pötyögéshez csupán két ujját használja, a másikhoz pedig a csuklóját is mozgatnia kell.

- Beszélni szerencsére ugyanúgy tudok, mint régen. Tulajdonképpen a bicegő járástól eltekintve majdnem teljesen helyrejöttem. A rehabilitációm még körülbelül három hétig tart, utána hazamahetek a kórházból – közölte örömmel Matyi.

Matyi rendszeresen járt konditerembe



A fiút a kórházban sok barátja, a szülei, és a két testvére is látogatta. A barátnője is kitartott mellette, ez pedig bizonyára megerősíti a szerelmüket.

- A kedvesemnek csupán az nem tetszik, hogy 20 centivel rövidebb a hajam, és 30 kilóval kevesebbet mutat alattam a mérleg. Ilyen sokat fogytam. Hozzáteszem, nem zsírt adtam le, hanem színtiszta izmot. A hobbim a testépítés volt, remélem, előbb-utóbb a konditerembe is visszatérhetek. Jelenleg 60 kiló vagyok. A műtétek hatására viszont nőttem 5 centit! - fejezte be Matyi.

Zsolt, a fiú édesapja mindehhez hozzátette: a család már megkönnyebbült, hogy a legrosszabb lehetőséghez képest Matyi szinte karcolásokkal úszta meg a balesetet. A fiúnak jó esetben nem kell évet ismételnie, az osztályozóvizsgáit májusra tűzték ki.