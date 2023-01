Felsorolni is szörnyű: ennyi sérülést szerzett megvakítójától a kemecsei édesanya

Leltárba venni is szörnyű azokat a sérüléseket, amelyeket Lakatos Gabriella szenvedett el attól a Gy. Attilától, aki tavaly februárban Kemecsén, egy brutális támadás során az édesanya mindkét szemét kinyomta. A fiatal nő, aki korábban, egy gyenge pillanatában már arra is gondolt, hogy eldobja az életét, úgy döntött, a Borsnak beszél az őt ért brutális támadásról, az elszenvedett sérüléseiről, és az egykori párja iránt érzett megvetéséről.

– Attila megvágta a nyelvemet és a szemöldökömet. Egy autóval átgurultak rajtam, a 4-5-ös csigolyám is eltört. A sérülés következtében felment a szívverésem 170-200-ra, azóta szívritmus-szabályozón élek. Nőgyógyászatilag is sérültem, illetve a gerincoszlopom is károsodott – mondta Gabriella könnyeit nyelve, aki a Borson keresztül Attilának is címzett néhány mondatot. Hogy mit is üzent a férfinak, azt elolvashatják kedden a BorsOnline-on, ahol megtekinthetik a szeme világától megfosztott édesanyával készített videóriportunkat is.