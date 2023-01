Kártérítést fizetnének a gazdag rokonok - súlyosabb büntetést kaphat a gyilkos román orvos

Mint arról a Bors korábban többször is írt, kegyetlen vérfürdőt végzett 2016 nyarán Dan S., a román főorvos egy nyíregyházi családi házban. A férfi rajongott az ott lakó családanyáért, R. Valériáért, az asszony azonban a főorvos helyett férjét, Lászlót és ikergyermekeiket választotta.

Dan S.-t a magyar rendőrség körözte akkor, nemsokára azonban kiderült, hogy hazájába szökött - Fotó: Police

Ikrei szeme láttára végezte ki az anyjukat a tüdőgyógyász

Dan azonban képtelen volt ebbe belenyugodni, így a helyi fekete piacon vásárolt egy fegyvert, majd biciklivel az R. családhoz kerekezett, ahol először az asszonyt, majd a férjét is lelőtte az akkor hét éves ikreik szeme láttára.

Valéria azonnal meghalt, míg László, bár túlélte a szörnyű támadást, maradandóan megsérült, gyermekeit azóta is csak segítséggel tudja ellátni.

Bár a tüdőgyógyász hazájába, Romániába szökött, hamarosan elfogták, és miután kint leülte a rá kiszabott büntetést, átadták Magyarországnak, ahol már évek óta folyik a tárgyalása. Itt Lászlót tanúként hallgatták meg, aki elmondta: aznap a férfi, ahogy megérkezett a házukhoz, rájuk ordított:

- Megöllek!

- majd tüzelt is.

– Az ikrek szeme láttára hunyt el az édesanyjuk, esélye sem volt túlélni a sérülést, édesapjuk pedig csak a véletlennek és a gondos orvosi ellátásnak köszönhetően maradt életben, de azóta is mozgásában korlátozottként él, és segítséggel, de maximálisan ellátja a gyermekeit

– mondta dr. Helmeczy László, az R. család ügyvédje a Szonnak.

Az asszony kivégzését hét éves ikrei is végignézték - Fotó: Bors

Még súlyosabb ítéletet kaphat a román orvos

A Nyíregyházi Törvényszék első fokon Dan S.-t előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt találta bűnösnek, amiért életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.

Ezt fellebbezte meg az ügyészség, ugyanis javasolták: az ítéletbe vegyék bele az aljas indokból elkövetett minősítést, valamint a feltételes szabadlábra bocsátás legkorábbi idejét a megítélt 25 helyett 35 évben kérte megállapítani.

– Kegyetlen kivégzés volt, erre nem lehet más kifejezést használni

– fogalmazott dr. Helmeczy László. Mint kifejtette, az ellentétes szakértői vélemények abból adódtak, hogy a család által felkért magánszakértők nem ismertek minden iratot. Ez akár meg is változtathatja az ítéletet, ugyanis erősen arra hajaz, hogy a tüdőgyógyász előre eltervezte a brutális gyilkosságot:

– Amikor dr. Dan S. Romániába szökött, majd a rendőrség az európai elfogatóparancs alapján elfogta és kihallgatta, kétszer is bevallotta, azért vette a fegyvert, hogy megölje R. V-t, aki helyette a családját választotta, valamint a nő férjét, R. L.-t is. A tárgyaláson most rákérdeztem, s kiderült, ezt a vallomást ők nem is látták. Így, amikor a szakértői véleményüket meghozták, mondhatták azt, hogy az orvos korlátozottan cselekvőképes állapotban követte el a tettét. A bíróság által kirendelt szakértők ezzel teljesen ellentétes véleményt adtak, ami alátámasztotta, hogy előre eldöntötte, meg fogja ölni őket - magyarázta Helmeczy.

Ebben a családi házban történt a sokkoló gyilkosság - Fotó: Bors

Kártérítést fizetnének a jómódú rokonok

Mint fogalmazott, ennek iszonyatos súlya van:

– A magyar kriminalisztikában is ritka, hogy egy olyan ember, aki a gyógyításra, mások életének a megmentésére esküdött fel, két kisgyermek előtt lője fejbe a szüleiket. Ennek iszonyatos tárgyi súlya van. A veszteség pótolhatatlan és összegben sem kifejezhető

– nyomatékosította a család jogi képviselője.

Azt is elárulta, hogy az orvos hozzátartozói nagyon jó módban élnek, a vádlott testvére a tanúkénti kihallgatásán úgy nyilatkozott, hajlandóak kártérítést fizetni, ami folyamatban van.

– Remélem, emiatt nem kell majd külön pert indítanunk, hiszen a további pereskedésre végképp nincs szüksége egy olyan családnak, amelyben egy csökkent munkaképességű apa él a két félárva gyermekével, akik talán soha nem tudják feldolgozni azt a borzalmat, amit végignéztek és átéltek, s azt a tényt, hogy anya nélkül kell felnőniük – szögezte le a védő.

A következő tárgyalás a közeljövőben esedékes. Addig a férfi a tiszalöki börtönben tölti büntetését, ítélet után pedig egy román börtönbe helyezik át.