Ennyi pénz még nem volt a gazdákra, mint most lesz

Egyszerűsített alkalmi munkavállalási feltételek, fiatal generációk segítése vagy kedvező feltételek a családi gazdaságoknak. Ez csak néhány azok közül a támogatások közül, amelyet a kormány és az agrárium érdekképviseletei nyújtanak a magyar gazdáknak úgy, hogy a döntésekbe őket is bevonták. Az együtt gondolkodás eredményeit szemlézi havi lebontásban az a 2023-as naptár is, amelyet a szaktárca bemutatott.

A kiadvány elsősorban a gazdálkodók, szőlészek-, borászok, méhészek számára foglalja össze a legfontosabb üzeneteket. A fotón a kiadók: (balról) Bross Péter (az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke), Jakab István (a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke), Nagy István (agrárminiszter), Nyitrai Zsolt (a miniszterelnök főtanácsadója), és Légli Ottó (a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke) Fotó: Markovics Gábor

–Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök tavaly írta alá Jakab Istvánnal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnökével, Győrffy Balázzsal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével azt a megállapodást, amely a magyar gazdák védelméről és a magyar agráriumról szól. Ebben a stratégiai megállapodásban egyértelműen lefektette azt Magyarország kormánya, hogy amíg polgári kormány van, addig a magyar föld magyar gazdák kezében marad. Válságot kezelni és menedzselni, semmilyen körülmények között sem fog a magyar gazdák és az agrárium terhére, kárára. Végigtekintve azt, hogy milyen komoly feladatokat kellett megoldani azóta a tavalyi évben, és milyen nehézségek elé állította a természet a magyar gazdákat, azt gondolom, hogy sikerült közös eredményeket elérni, amelyeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a MAOSZ-szal, az OMÉ-val és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával, az Agrárminisztériummal együttműködésben elkészítettük ennek alapján a Megújuló Vidék- Megújuló Agrárium címet viselő naptárat a 2023-as esztendőre - nyilatkozta az eseményen Nyitrai Zsolt a miniszterelnök főtanácsadója.

Nyitrai Zsolt elmondta, hogy a naptárat több tízezer példányban adták ki, és a gazdákhoz juttatják el Fotó: Markovics Gábor



Nagy István a legfontosabb feladatok egyikének az új agrártámogatási rendszer elindítását nevezte, a brüsszeli tárgyalások is meghozták a kívánt eredményt. Mindebből a gazdák profitálhatnak majd.

Ismét nehéz év előtt állnak a magyar gazdák, de bízhatnak a kiszámítható agrártámogatási rendszerben - mondta el az agrárminiszter, a Megújuló Vidék - Megújuló Agrárium című agrárnaptár bemutatóján. Fotó: Markovics Gábor

–Az elmúlt év novemberében az Európai Bizottság kemény tárgyalásokat követően elfogadta Magyarország közös agrárpolitikájához kapcsolódó stratégiai tervét, amely történelmi lehetőséget jelent a magyar vidék és agrárium számára. Az uniós források erre a költségvetési időszakra, a kiemelkedő arányú 80 százalékos nemzeti költségvetésű hozzájárulással együtt, minden eddiginél nagyobb hozzájárulást jelentenek a magyar gazdálkodók és élelmiszer feldolgozók számára. Az elkövetkező agrártámogatási ciklusban a felhasználható forrás 14,7 milliárd euró, ami azt is jelenti, hogy a magyar agrártámogatás a jövőben is kiszámítható lesz. Támaszt nyújt a gazdálkodóknak a nemzetgazdasági körülmények között is.

- hangsúlyozta a miniszter.

Nagy István agrárminiszter szerint ismét nehéz év előtt állnak a magyar gazdák, de bízhatnak a kiszámítható agrártámogatási rendszerben Fotó: Markovics Gábor

A szaktárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elkezdte az országjárást

Az országjárás mellett, az agrártámogatásoknak saját honlapjuk lesz, és hamarosan tájékoztató kiadványok is készülnek.

–Az információ kincs, az információ hatalom. A közös agrárpolitika az Európai Unió egyik legrégebbi politikája, amelyet hét éves ciklus jellemez. Minden ciklusban új és új szabályok, új és új lehetőségek adódnak. A stratégiai megállapodás, pontosan az segíti, hogy az információ birtokában lehessenek az érdek képviseletek és a lehető legszélesebb körben hirdetve, a magyar gazdák is. Nekünk tudnunk kell azt, melyek a gazdák kérései, lehetőségei, és ezekre próbáljunk meg adekvát kormányzati választ adni. A sikerességet az együttműködés adja és az, hogy ez a szövetség tűzben próbált, így stabil hátteret tud biztosít. Ez egy olyan szakmai erőt, amelyben azt érezheti a magyar gazda, hogy nincs magára hagyva. Tudjuk, hogy milyen gondokkal, lehetőségekkel küzd, és Európában egyedülálló módon a magyar kormány nyújt ilyen kimagasló támogatást a gazdák számára - mondta a Borsnak a tárcavezető.