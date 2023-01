"Az unokáim is féltek, hogy bejön a víz" - óriási áradás volt Ipolytarnócon

Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Nógrád vármegyei Ipolytarnócon csütörtökön. Az Ipoly folyó vízemelkedése péntekre már kritikussá vált és a lakóházakat, kerteket is elérte a víz, így több családnak is ki kellett költöznie otthonából. Bár a folyó vize már visszahúzódott és a családok is hazaköltözhettek, az évről évre jelentkező árvízprobléma komoly gondot okoz a falubelieknek.

A falubeliek már rutinosak a homokzsákok rakásában is. Fotó: nool.hu / Hüvösi Csaba

Évek óta probléma

- Én nem messze lakom az Ipolytól és itt van közel a patak is, így két irányból is veszélyeztetve vagyunk árvíz szempontjából - mesélte a Borsnak Oláh Sándorné.

Pénteken már körbevette a házamat a víz, bemenni sem tudtunk.

2005 óta folyamatosan ez a helyzet. Volt, hogy karácsonykor vagy húsvétkor jött az árvíz, és bent ragadtunk a házban. A lépcsőmig állt a víz - mondta.

Volt, aki meg tudta oldani a költözést és a rokonai befogadták, de volt olyan család is, akiknek nem volt hova menniük az árvíz elől. Nekik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segített.

- Én ugyan át tudok költözni ilyenkor a fiamhoz, de a szemben lakó szomszéd család például nem tudott hova menni, így a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét házában kaptak menedéket - mesélte az asszony.

Az általában közösségi térként használt házban most matracokon szállásolták el az árvíz elől menekülőket. Róluk az önkormányzat közreműködésével gondoskodott a Szeretetszolgálat, amíg leapadt az Ipoly vize.

Ipolytarnóc utcáit és kertjeit teljesen elérte a víz, így a közlekedés is sokkal nehezebb volt a napokban a faluban. Fotó: nool.hu / Hüvösi Csaba

Lelkileg is nehéz megélni

Amilyen gyorsan jött a víz, olyan gyorsan el is ment

- nyilatkozta Oláh Sándorné, ám hozzátette: a virágoskertjében még mindig áll a víz és nagy a sár a ház körül.

A falu szélén élőknek sajnos rendszeresen okoz károkat az árvíz. Oláh Sándorné már többször is tatarozta a házát, mert mindig tönkremegy valami, ha kiönt az Ipoly. Most például a csempét kell majd újra rakniuk, de a nagyobb károkat még egyelőre nem tudják.

Nagyon nehezen éljük meg ezt az állandó költözködést. Én is feszültebb vagyok és az unokáim is félnek, hogy bejön a házba a víz

- mondta a Borsnak Oláh Sándorné, aki már rutinos költözködő árvíz idején.

- Jóban vagyok már a Katasztrófavédelem munkatársaival is, hiszen ismernek, hogy nálam mindig áll a víz, ha kiönt az Ipoly. Kitalálták azt is, hogy másképp rakják a homokzsákokat, hogy ne érjen a lépcsőmig a víz - mondta az asszony.

Évek óta várnak a változásra Az Ipolytarnócon élők már évek óta várják, hogy megoldódjon az árvíz probléma. Sokan közülük nem tehetik meg, hogy elköltözzenek, és a családjuk is a faluban él. A település vezetésétől azonban csak ígéreteket kapnak a helyzet megoldására, a probléma nem szűnik, a folyó pedig újból és újból kiönt.