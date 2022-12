Újabb meglepetést tartogat az időjárás: erre számíthatunk ma

Vasárnap többnyire erősen felhős, párás, reggel ködös lesz az idő; de a Tiszántúlon kevés szűrt napsütés is lehet. Nyugat felől szitálás, gyenge eső is előfordul. A délkeleti szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet – írja előrejelzésében a Köpönyeg.

Hétfőn nagyrészt erősen felhős, vagy borult lesz az ég, a Dunántúlon tartósan ködös maradhat az idő. Az Alföldön ugyanakkor pár órás napsütés is lehet. Főleg délutántól valószínű északon és nyugaton eső. 9 fok köré enyhül az idő. A délkeleti szél megélénkül.