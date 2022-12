Nyitrai Zsolt: a Fidelitas az ország legerősebb politikai ifjúsági szervezete

Nyitrai Zsolt a Fidelitas elmúlt 26 évét sikertörténetnek nevezte, és úgy vélte: a most áprilisi kétharmados győzelemben is döntő része volt a Fidelitas tagjainak. Szerinte a jövőben is nagy feladatok várnak a Fidelitasra: intenzíven meg kell szólítani a fiatalokat, világos képet kell kialakítani a fejükben, el kell nekik mondani, hogy amennyiben a baloldal alakít kormányt, akkor az élet minden területén csak rosszabbul járnak majd.

"A magyar fiatalok akkor járnak jól, ha Fidesz-kormány van, a fiatalok akkor lépnek előre, ha Orbán Viktor vezeti az országot"

- fogalmazott a kiemelt társadalompolitikai ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos.

Hangsúlyozta: a kormányoldal 25 éves korig SZJA-kedvezménnyel, az első házasok adókedvezményével, a fiatal családok otthonteremtési támogatásával és ingyenes nyelvvizsgával segíti az életkezdést és a munkavállalást, ezzel szemben a baloldal, amikor kormányon volt, tandíjat vezetett be és megszüntette az otthonteremtési támogatások rendszerét.

Fotó: Szigetváry Zsolt

"A feladat adott: 2026 után is hívják úgy Magyarország miniszterelnökét, hogy Orbán Viktor" - hangoztatta, hozzátéve, hogy ezen cél elérésében nagyon fontos feladat hárul a Fidelitasra, ami a fiatalok meggyőzése és a fiatalok mozgósítását illeti.. Hangsúlyozta: mára a Fidelitas egy olyan közösséggé, a szó jó értelmében vett hálózattá nőtte ki magát, amely megkerülhetetlen a hazai közéletben. A Fidelitasban nevelkedett emberek ott vannak a kormányzati munkában - emelte ki, példaként hozva többek között Rogán Antalt, a miniszterelnök kabinetfőnökét, Szijjártó Péter külügyminisztert, Gyürk András kampányfőnököt, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt és Koncz Zsófia államtitkárt, illetve Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét.

Illés Boglárka, a Fidelitas leköszönő elnöke arról beszélt: amíg lesznek olyan fiatalok, akik nem a "nihilben", a "világ nagy feladatainak súlya alatti merengésben" és a "múltnélküliségben" hisznek, hanem a nemzeti büszkeségben, a helyi felelős cselekvésben, a hagyományok tiszteletében, addig "lesz hazánk és kell, hogy legyen Fidelitas is".

Fontosnak nevezte az értékekért való kiállást, azt, hogy a fidelitasosok a választástól választásig terjedő időszakban is megvívják a csatákat itthon és külföldön egyaránt. "Mert bár úgy tűnhet, hogy a dollárbaloldallal szemben nem nehéz alternatívát mutatnunk, de ahhoz, hogy mindenki előtt lehulljon a lepel róluk, azt el is kell mondanunk" - fogalmazott.

"Nem mindegy, hogy a titkosszolgálati vagy éppen nyílt hadműveleti, guruló dollárokkal kitömött zsebek szirénhangjaira, vagy egy ezeréves nemzet megmaradásának megafonnal felerősített hangjára figyelünk"

- hangsúlyozta.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója arról beszélt: a kormányoldal és a Fidelitas feladata, hogy a következő európai választásokon olyan új elit kerüljön Európa élére, amely a reálpolitika alapján, Európa érdekében politizál. Hozzátette: ha a jelenlegi elit marad, akkor nem látja valami optimistán Európa jövőjét. Úgy vélte: a

Amerikai Egyesült Államok jelenleg nem a reálpolitika alapján áll, mint Donald Trump elnöksége alatt, hanem visszatért az ideológiai háborúba, és "mindenkit a transz, meg az LMBTQ, meg az egyéb ilyen dolgokról akar meggyőzni", ami szembefordítja vele az egész világot. Szerinte Európát előbb-utóbb egyesíteni kellene, amire nagy lehetőség volt a Szovjetunió bukása után, azonban Nyugat-Európa nem volt erre vevő, "továbbra is föntről lefelé beszél velünk". Ha viszont - folytatta - Nyugat-Európa rájön arra, hogy "szemmagasságból is lehet velünk beszélni", akkor lehetőség lesz arra, hogy Európa közösen, összefogva tudja a saját érdekeit képviselni, és ez Amerika számára újdonságot fog jelenteni.

Úgy vélte: az orosz-ukrán háború megváltoztatta "a Csipkerózsika-álomba szenderült Európát", 1945 óta Nyugat-Európában ugyanis azt gondolták, hogy "jegyet vettek a jó életre" és biztonságban vannak. Szerinte azonban ez nem így van, nagyon nagy kihívások előtt áll minden ország, és ez a kihívás azért olyan súlyos, mert Nyugat-Európa minden országában teljesen alkalmatlan elit van.

A kongresszus résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Ágh Péter fideszes országgyűlési képviselő, volt Fidelitas-elnök is. Beszédet mondott Koncz Zsófia fideszes országgyűlési képviselő, államtitkár és Böröcz László, Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztos, korábbi Fidelitas-elnök is.

Az MVM Dome egyik rendezvénytermében tartott kongresszuson a leköszönő Illés Boglárka helyére megválasztják a Fidelitas új elnökét, illetve elnökségét. Az elnöki poszt jelöltje Farkas Dániel, a szervezet jelenlegi alelnöke.