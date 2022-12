Nem mindennapi meglepetést szerveztek kollégái a debreceni tűzoltónak

Bereczki Zoltán és párja, Niki ugyanabba a gimibe jártak, a gyönyörű fiatal állítólag már akkor kinézte magának a fiút. Olyannyira, hogy egy buliban le is szólította választottját, aki erre azonban nem emlékezett. Ma már nevetve gondol erre, hiszen nemrég megható esküvőn fogadtak örök hűséget egymásnak.

A gimiben ismerkedtek meg, de csak tíz év múlva lett belőle szerelem Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tényleg kalandos a mi történetünk

– mesélte a Borsnak a büszke tűzoltó. – Szerintem ha annak idején összejövünk, már rég nem lennénk együtt. Idén januárban úgy találkoztunk újra, hogy az én fodrászomnak a párja, aki Niki kozmetikusa, ajánlgatott engem, tudta, hogy éppen nincs barátnőm. Niki az Instagramon belájkolta két képemet, akkor már kötelességemnek éreztem írni neki. Aztán annyira belejöttünk, hamar kiderült, mennyire összeillünk. Már az első randin tudtuk, hogy ebből bizony valami komoly dolog sül ki.

Idén januárban kezdődött szerelmük, azóta felgyorsultak az események, első közös gyermeküket várják Fotó: Facebook

Az is kiderült, mindkettőjüknek az életmentés a legfontosabb. Nem véletlen, hogy a korábban Budapesten rendőrként dolgozó Zoli hazaköltözött a fővárosból és inkább a tűzoltókhoz szerelt fel. Ez is imponált az ápolónőként dolgozó Nikinek.

Niki boldogan kiáltja világba, hogy várandós Fotó: Facebook

– A januári randi óta nagyon felgyorsultak az események – folytatta Bereczki Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei tűzoltó. – A gyerek téma is hamar szóba került, de Nikinek volt egy alapbetegsége, ami miatt az is felmerült, hogy nem lehet édesanya. Bár mi azért nem adtuk fel, és szorgalmasan gyakoroltunk, mégis nagyon meglepődünk, amikor kiderült: várandós. Így az esküvő megszervezésére csak pár hónap maradt, nem szeretett volna nagy pocakkal férjhez menni. Így viszont még szinte semmi nem látszik az esküvői fotókon. A tűzoltóságban készültek a képek, amit az engedélykérések miatt először nem akartam. De végül a kollégáim titokban mindent megszerveztek, és végtelenül hálás vagyok érte, mert egy csoda szép emlék lett belőle, amit a kislányunknak is büszkén mutatunk majd meg!