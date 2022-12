Készülj, 14 centis havat jósolnak jövő hét elejére Magyarországnak ezen a részén

Az utóbbi napok, sőt hetek időjárása kicsit olyan, mintha kitolódott volna az ősz. Kevesen húzzák össze magukon fázósan a kabátot, ami nem is csoda, hiszen napközben az ország nagy részén 6-7 fokos maximumokat mérhetünk. Ám ez az időjárás már nem sokáig tart, ugyanis brutális változás van készülőben, így érdemes előbányászni a szekrény mélyéről a vastag télikabátot és a csizmát és elővenni néhány praktikát, amivel segíthetünk magukon. Hétfőtől nemcsak havazás vár ránk, hanem mínuszok is, ráadásul napközben sem igen emelkedik 1-3 fok fölé a maximum.

Fotó: pixabay

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a hétvégén még 6-10 fokos, őszi idő várható, majd jövő hét hétfőn elkezdődik a változás. A hőmérséklet durván elkezd csökkenni, de ekkor még nem várhatók mínuszok. Igaz napközben mindössze 3 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Keddtől azonban beköszönt az igazi tél. Éjszakánként már fagyni fog, napközben is alig emelkedik 1-2 fokig a hőmérséklet és szerdára már a hó is megérkezik.

Az idokep.hu portálja még ennél is zordabb képet fest, náluk már hétfőre jósolnak hózáporokat és keddtől éjszakánként kemény mínusz 5-6 fokos minimumokat. Harminc napos előrejelzésük szerint mindössze karácsony előtt egy-két nappal engedhet szorításából a tél. Ekkor megszűnnek az éjszakai fagyok és napközben újra 6-8 fokos "meleg" várható. Ez az időjárás egészen december 29-ig eltarthat, majd az év végére ismét jönnek a mínuszok.

Az eumet.hu előrejelzése is hasonlókat ír. Az ő jóslásuk szerint is hétfőn kezdődik az idei kemény tél első napja. Ám az ő prognózisukban mindössze hétfőn, kedden és talán pénteken várható némi hószállingózás. Ez az időjárási portál azt jelzi, hogy december 18-20 között napközben is fagyni fog.

Érdekes, hogy a sielok.hu előrejelzése szerint Mátraszentistvánon a jövő hét elején akár 14 cm-es hó is lehet már.