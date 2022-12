Hatalmasat villantott élő adásban a szexi időjós

A 32 éves Susana Almeida, aki a "világ legdögösebb időjósnője" címet viseli, a Televisa Guadalajara egyik kiemelkedő riportere elkápráztatta a nézőket a ruhájával, írja a The Sun. Nemrég a közösségi oldalán mutatta meg, hogy aznap milyen szettben olvassa be az időjárás jelentést, és hozzászólások arról tanúskodtak, hogy nagyon is jól tette!

Ha már a gondolat is izgat, képzeld el, hogy megteszed

- írta sejtelmesen a kép alá Almeida.

A képet elözönlötték a kommentek, többen kiemelték, hogy a riporter mennyire gyönyörű.

Azt hiszem, Guadalajarában kezd meleg lenni

- jegyezte meg viccesen egy férfi, majd egy másik hozzátette, hogy egyből szerelmes lett a nőbe.

A mexikói újságírónak és meteorológusnak közel 500 ezer követője van. 2016-ban a Daily Star "A világ legdögösebb időjósa" címet ítélte neki, ekkor lett népszerű.