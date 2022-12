Dráma Móron: Csak a szerencsén múlt, hogy megmentették a nyugdíjas tanár életét

Megfagyott a levegő szombaton Móron, mikor a nyugodt hétvégi délutánon a járókelők azt vették észre, hogy egy férfi élettelenül zuhan egy padról a betonra. Szerencsére az esetnek több szemtanúja is volt, és azonnal kapcsoltak: rögvest az idős férfi segítségére siettek.

Drámai események zajlottak le Móron a hétvégén Fotó: OMSZ (illusztráció)

Ahogy azonban megvizsgálták, rájöttek, hogy a 75 éves volt tanár nem lélegzik. Miközben a mentősök több egységet is riasztottak, mi több, még az orvosi ügyeletet is a helyszínre vezényelték, a mentésirányító a hős járókelőket is instruálta telefonon, akik nem késlekedtek, és bátran akcióba lendültek.

Perceken belül helyszínre érkező bajtársaink emelt szinten folytatták az életmentést, amit az utcán összegyűlt tömeg reménykedve figyelt

– írták a mentősök.

Hála a járókelők emberfeletti bátorsága mellett a mentősök szakértelmének és gyors reakciójuknak, a nyugdíjas férfi állapotát végül sikerült stabilizálni, és kórházba is szállították.

Budapesten is civilek mentettek életet

Nem ez volt a járókelők egyetlen hőstett a múlt héten: Budapesten egy 40 év körüli, kislányával villamosozó skót asszonyon segített a tömeg. Amikor ugyanis észrevették, hogy a nő rosszul van, az egyik utas egyenesen a Központi Mentőállomáshoz vezette őt és riadt, zokogó kislányát. Ez az eset is szerencsésen végződött: az asszonyt a vizsgálat után épen és egészségesen elengedték, a gyereknek pedig egy ajándék plüssmackót is adtak a mentősök, amitől az apróság nem csak megnyugodott, de anyukájával együtt boldogan távozott.