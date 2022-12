Boldog karácsonyuk lesz a kárpátaljai magyar gyerekeknek

A gyerekek kívánságlistát írtak, levelet a Jézuskának arról, hogy mire vágynak. Ezeket én személyesen vásároltam meg, nem volt egyszerű. Remélem, hogy tetszeni fog nekik és jól választottam. Az adomány egy részét erre fordítottuk, más részéből – miután szeretnénk ezeknek a gyerekeknek ezzel is örömet szerezni – játszóházat és ünnepi vacsorát szerveztünk nekik, illetve tavasszal várja még őket egy nagy kirándulás. Mindemellett pedig az otthon épületének szigetelését is megoldják, hiszen most nagyon fontos, hogy a fűtés és az áram hiánya miatt jól szigetelt házakban éljenek a gyerekek