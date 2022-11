Változásokat jelentettek be a cukorbetegség kezelésében

Miközben kereken száz éve adták be a világon az első inzulint, mára a 2-es típusú cukorbetegség lett a XXI. század egyik legnagyobb egészségügyi kihívása. Magyarországon szerény becslések szerint 750 ezer cukorbeteg és legalább ugyanennyi látens cukorbeteg él. Erről és a cukorbetegségről, annak megelőzéséről és kezelésének jövőjéről is szó esett a Magyar Tudományos Akadémián tartott csütörtöki kerekasztal-beszélgetésen. Az Egészségügyi szereplők stratégiaváltása a cukorbetegség és szövődményeinek gondozásában: holisztikus kezelési szemlélettel az életkilátások javításáért című programon számos előremutató cél hangzott el. Dr. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója ismertette a kormánynak a cukorbetegek életének megkönnyítése érdekében tett erőfeszítéseit, emellett új megállapodásokat szorgalmazott a civil szervezetekkel, de beszélt a diabétesz regiszter létrehozásáról és az 1-es típusú cukorbetegek fél éves kontrolljának esetleges új szabályozásáról is - írja a Ripost.

Dr. Nyitrai Zsolt is felszólalt a kerekasztal-beszélgetésen (Fotó: Végh István/Ripost)

Paradigmaváltást hoz a holisztikus szemlélet

A diabétesz már jóval azelőtt károsítja a szervezetet, mielőtt felismernék. A betegségben érintettek pedig nem magától a betegségtől szenvednek, nem abba halnak bele, hanem annak súlyos szövődményei okozzák a bajt

– mondta el a rendezvényen prof. dr. Wittmann István, Magyar Diabetes Társaság elnöke.

A Magyar Diabetes Társaság elnöke hangsúlyozta: bár tisztában vagyunk azzal, hogy egy szerv egészséges működése hatással van a többire is, az egyes kórképeket mégis sokszor rendszerint önmagukban kezelik.

Ezen mindenképp érdemes változtatni, és a beteget teljes egészségben, holisztikusan vizsgálni. Ehhez viszont elengedhetetlen a társszakmák – így például a diabetológusok, nephrológusok, kardiológusok, érgyógyászok és a hypertónia szakellátás területén dolgozó szakemberek együttműködése. Többek között ezért is vagyunk ma mind itt

– utalt a professzor a holisztikus kezelési szemléletre.

Fontos a megelőzés

A kerekasztal-beszélgetésen részt vevők egyetértettek abban, hogy a legfontosabb célkitűzés a prevenció, a betegség megelőzése egészséges életmóddal és rendszeres testmozgással, ugyanakkor egyöntetűen hangsúlyozták a korai diagnózis és a rendszeres vércukormérés fontosságát is, hiszen ez lehetővé teszi a betegség megfelelő terápiáját és így a krónikus szövődmények megelőzését.

Ijesztőek az adatok

A 2-es típusú cukorbetegség a koszorúérbetegség és a stroke előfordulási gyakoriságát 2-4 -szeresére, a szívelégtelenség előfordulási esélyét 2-6-szorosára emeli. A magas vérnyomás és a diabétesz pedig az idült vesebetegség kialakulásában is jelentős szerepet játszik. A 2-es típusú cukorbetegek mintegy 40%-a szenved krónikus vesebetegségben, a rossz vesefunkció jelentős mértékben hajlamosít a korai kardiovaszkuláris halálozásra, a betegek egy része végül vesepótló kezelésre vagy veseátültetésre szorul. A cukorbetegséghez és szövődményeihez köthető halálozás sajnos újra növekszik. A betegség a várható élettartamot 5-10 évvel csökkenti.

Óriási előrelépést hozhat a telemedicina

A rendezvényen a digitális diabéteszgondozás egy fontos mérföldkövéről is szó esett, hiszen a 77 Elektronika Kft. által fejlesztett, ingyenesen használható online orvosi távfelügyeleti megoldást, a Dcont® eNAPLÓ-t – elsőként a magyar telemedicinás rendszerek közül – idén ősszel sikerült integrálni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). Ennek köszönhetően a kezelőorvosok innentől kezdve bármikor hozzáférhetnek adott páciensük vércukorszint értékeihez, ráadásul mindezt strukturált formában tölthetik le a rendszerből, ami lehetővé teszi a keresést és megkönnyíti az adatok feldolgozását, elemzését.