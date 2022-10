Novák Katalin esete a bécsi szabóval – videó

Novák Katalin köztársasági elnök az első külföldi vendég, akit fogadott Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök, október 9-i újraválasztása óta. A szövetségi elnökkel folytatott tárgyalása és a közösen tartott sajtótájékoztató után a magyar köztársasági elnök meglátogatta a Bécsben élő magyar szabómestert, Röszler Zoltánt.

Fotó: Ripost/BS

Röszlet Zoltán már tízéves korában próbálkozott a mesterséggel. 1987-ben kíváncsiságból indult neki a határnak, végül Bécsben nyitott műhelyt. Novák Katalin megkérdezte tőle, miről lehet megismerni egy jó úri szabót.

Neki nincs sok öltönye!

- jött a meglepő válasz. Mert amennyi időt igényel egy öltöny megvarrása, azt az időt inkább mások öltönyére fordítja, nincs ideje magának is varrni.

A Bécsben dolgozó magyar szabómesternek sok prominens kuncsaftja van. Színházi kosztümöket, jelmezeket is készít, például Tobias Morettinek is varrt öltönyt, akit a magyarok leginkább a Rex felügyelő című sorozatból ismernek. Morettinek a forgatások miatt nem volt ideje próbákra járni, így a mesternek fotó alapján kellett dolgoznia - méghozzá pontosan. Ugyanígy John Malkovich-nak is varrt öltönyt, akinek mindössze egy próbára futotta az idejéből.

Ez komoly kihívás volt, de szerencsére sikerült megfelelni a kívánalmaknak

- mesélte a köztársasági elnöknek mosolyogva Zoltán.

Fotó: Ripost/BS

Egy Röszler öltönnyel az ember egyszerűen tartozik magának! - ezt hangoztatják a kuncsatjai.

Novák Katalin szemrevételezett egy gyűrhetetlennek mondott öltönyt is, amin próbát is tett: megpróbálta összegyűrni, de az valóban gyűrhetetlennek bizonyult.

Gratulált a magyar szabómester eredményeihez és további sikereket kívánt neki.

Ha szeretnéd látni, hogyan fogadták Novák Katalint Bécsben, nézd meg a videót!.