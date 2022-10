Még horrorfilmbe is erős: borzalom, mit tettek az idős miskolci asszonnyal a betörők

A vád szerint a négy férfi még 2019-ben eszelte ki gyomorforgató tervét, amikor úgy döntöttek: betörtnek egy helybeli, egyedül élő idős asszonyhoz, akiről azt sejtették: pénzt tarthat az otthonában. A férfiak ezért az éj leple alatt a hátsó udvarról, egy szántóföldről közelítve másztak be a kertbe, onnan pedig egyenesen a házba jutottak.

A bent pihenő nyugdíjasra azonnal rátörtek, ahogy a riadt asszonnyal szembe találták magukat: először ütni és verni kezdték, majd egy vasrúddal estek neki, amivel egészen addig csépelték a magatehetetlen nőt, míg az össze nem esett. Itt azonban nem álltak le, mi több, még további borzalmakkal fokozták az embertelen kínzást:

amellett, hogy a vascsővel verést még ekkor sem hagyták abba, egyikük a vérző, félholt asszonyt szexuálisan is bántalmazta.

Az idős nő nem élte túl a kegyetlen bántalmazást, már a helyszínen belehalt a vascső okozta súlyos koponyasérüléseibe, miközben támadói ezzel mit sem törődve magára hagyták, és módszeresen felkutatták a házat pénzért.

Nem sokkal később mind a négyüket azonosították, és első fokon már ítéletet is hoztak az ügyükben: kettejüket 18 év, egyiküket 20 év fegyházbüntetésre ítélte, míg a negyedik tagot szexuális erőszak miatt is bűnösnek találták, így ő 19 fegyházat kapott, emellett 200 illetve 300 ezer forint pénzbüntetéssel is sújtották őket. Az ítélet viszont még egyelőre nem emelkedett jogerőre, ugyanis az ügyészség súlyosbításért, míg a négy vádlott és a védőik felmentésért és enyhítésért fellebbeztek.

A banda tagjai csütörtökön állnak bíróság elé.