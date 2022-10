Közel 2 millió dollárért vett magának álomvillát a magyar dollárbaloldal főnöke

Korányi, aki a legutóbbi időkig, havi közel 1 millióért barátjának Karácsony Gergelynek a tanácsadója is volt, közvetlen közelről dirigálta a legutóbbi választási kampányt, előbb Karácsonyt, aztán Márki-Zayt irányítva és pénzelve. Ahogy azt maga Márki-Zay vallotta be, Korányi az Action for Democracy nevű, Soros Györgyhöz köthető szervezet „fedőtisztjeként” irányított és finanszírozott.

Korányi ott volt a baloldal minden kampányrendezvényén, irányított, diktált, pénzt osztott. Ő volt a Főnök egyértelműen.

Bajnai Gordon korábbi munkatársa, többféle Soros-hoz köthető szervezet munkatársa és vezetője korábban New Yorkban lakott egy luxuslakásban, de ahogy azt szűkebb körben gyakran kifejtette, az amerikai metropolisnál biztonságosabb, „élhetőbb”, tisztább levegőjű villára vágyott.

Ezt a luxust már kevesellte New Yorkban Korányi Dávid. Itt élt idáig.

„Home officce”: New York-i luxuskörnyezetből adott tanácsokat Budapestnek és Karácsony Gergelynek havi csaknem egymillióért

Nem véletlenül eshetett a választása Connecticutra, ami az USA-n belül a Soros-birodalom egyik központjának számít. Van itt dollár-milliárdokat mozgató kirendeltsége a Soros Fund-nak, a spekuláns legnagyobb kockázati tőkealapjának, ami mostanában leginkább az európai energiaválság vámszedőjeként a gáziparba fektet be. Korábban itt rendezkedett be egy hatalmas birtokon Soros György stratégiai főnöke Druckenmiller is, akivel együtt küldték padlóra az angol fontot.

Beszédes, hogy itt, Connecticutban található az a két irányítószám, ahonnan évről-évre a legtöbb adóbevételt regisztrálja az USA adóhivatala. Ráadásul ide nem érnek el a nem egyszer Soros-pénzen üzemeltetett woke-mozgalom gyakran agresszív megnyilvánulásai sem. Connecticut milliomos-negyedeit az FBI minden évben az Egyesült Államok legbiztonságosabb települései közé sorolja.

Érdemes egy pillantást vetni a luxusvillák hirdetésére és áraira Connecticutban.

Korányi ezzel az ingatlanvásárlással lényegileg beiratkozott az amerikai elitbe. A jól fizető Soros birodalomnak köszönhetően most közel 2 millió dollárért, vagyis úgy 800 millió forintért vett magának villát a milliárdos több fontos emberének a közelében, közel 2 millió dollárért, azaz hozzávetőleg 800 millió forintért.

A Metropol információ szerint ez a luxusvilla lesz, a magyar dollárbaloldal vezetőjének, Soros György rezidensének új otthona Connecticutban.