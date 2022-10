Botrányhős multimilliárdos celebre bízta Karácsony a kukások ügyét

Egyre nő a feszültség a Fővárosi Közterület-fenntratónál (FKF), ahol az egyik hulladéktelep dolgozói már a munkát sem voltak hajlandó felvenni a minap. Mindeközben a közműholding vezérigazgatója, a luxus életmódjával előszeretettel kérkedő, többszörös milliárdos Mártha Imre tovább ingerli a kétségbeesett alkalmazottakat. A Gyurcsány-fiókaként is emlegetett vezető hivatali ideje alatt az FKF-dolgozók helyzeténekbizonytalanságáról és rossz közérzetéről lehetett hallani, és a sajtóba is rendszeresen jutnak el az indokolatlanul alacsonyan tartott fizetésekkel, valamint a rossz munkakörülményekkel kapcsolatos sérelmeik.

Ezeket az FKF-nél szeszélyes személyzeti döntésekkel és nehezen érthető elbocsátásokkal is tetézték az elmúlt években.

A napokban már olyan mértékben elmérgesedett a helyzet, hogy az FKF Mélyfúró utcai hulladéktelepén a dolgozók nem vették fel a munkát. Azonban a luxusautókat, százmillió forintos versenylovat és egyéb, hasonlóan drága vagyontárgyakat birtokló Mártha úgy próbálta lecsillapítani a kedélyeket, hogy kukásautón ment ki a helyszínre a dolgozókba „lelket önteni”. Kérdés, hogy ezzel nem csak olajat öntött-e a tűzre a vezérigazgató, hiszen a munkatársai előtt is jól ismert az extravagáns életmódja: épp utóbbiak nyomozták ki, hogy a szolgálati autója mellett Mártha egy csillagászati értékű Bentley-t is fenntart.

Keresi a feltűnést

Mártha Imre láthatóan megelégszik azzal, ha az ominózus kukásautózós epizódhoz hasonló manővereivel a figyelem középpontjába kerül, hiszen korábban is rendszeresen keltett feltűnést a különböző önreklámozó PR-akcióival. Az is sokat elárul a személyiségéről, hogy mindig a sajtó jelenlétében szervezi az úgynevezett jótékonykodásait. Így például a Blikk hasábjain jelent meg, hogy „a Főtáv új vezére” az FKF felügyelőbizottságának elnökeként kapott fizetését utcaseprők között osztja szét, de az is bekerült az újságokba, amikor 2008-ban az akkor általa vezetett Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati klinikáját támogatta. A celebvilágban is megmerítkezett Mártha, amikor néhány éve versenyt úszott Cseh Lászlóval, teherautóval versenyzett egy rallin, s még Kovács „Kokó” Istvánnal is bokszolt. Korábban több hírességgel is partnerkapcsolata volt, köztük a Barátok közt egykori színésznőjével, Balogh Edinával és a Jóban Rosszban játszó Szabó Zsófival.

Az is sokat elárul Mártha személyiségéről, hogy egyes szám első személyben írta a bemutatkozó szövegét a „szakmai-közéleti” portálján, amelyet egyébként saját magáról nevezett el.

Bár Mártha az első Orbán-kormány alatt kezdte vezetői pályafutását az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Energetikai és Infrastruktúra Igazgatóságának a fejeként, a 2000-es évek elejétől már a baloldali kormányok holdudvarában mozgott. Miután igazgatósági tag lett az MVM-nél, több mint nyolc éven keresztül töltött be csúcsvezetői pozíciókat a vállalatnál, 2008 és 2010 között pedig az MVM-csoport vezérigazgatója volt. Bár utóbbi pozíciót 2008 májusában, nem sokkal az SZDSZ kormányból történő kilépése után kapta meg, Gyurcsány Ferenc már az év márciusában bejelentette, hogy leváltja a korábbi vezérigazgató Kocsis Istvánt. A balliberális Népszabadság pedig Mártha méltatásával készítette elő a kinevezését. Abban időben több MVM körüli gyanús ügy is nyilvánosságra került, s ezek kapcsán Mártha Imrét is érintő büntetőeljárás indult. Bár ez bűncselekmény híján lezárult, Mártha elődjével, Kocsis Istvánnal kapcsolatban viszont továbbra is nyomoznak. A feljelentést ismeretlen tettes ellen tették, ám a megfogalmazások alapján a feljelentő Mártha Imre részéről vélelmezhetett törvénytelenségeket. Így került reflektorfénybe az MVM új gigaszékháza, egy hazai szélerőműpark megvétele és egy szerbiai erőmű-beruházás lefújása.

Szigetváriék cégének is kedvezett

Az MVM vezérigazgatójaként Mártha több millió forintos szerződésekhez juttatta annak a Szigetvári Viktornak a cégét, aki később a Bajnai Gordon-féle Együtt–PM társelnöke lett. Szigetvári 2007-ben alapított cége 2008-ban és 2009-ben kapta az MVM-től a zsíros megbízásokat, összesen bruttó 5,5 millió forint értékben, s a kontraktusokban Mártha szignója állt. Ironikus, hogy a Szigetvári és Társai Kommunikációs Kft. ezekhez az összegekhez épp a paksi atomerőmű bővítése farvizén juthatott, amelyet akkoriban még Mártha is támogatott.

Míg Bajnai Gordon kormányzása idején Mártha helyeselte a bővítésre vonatkozó terveket, 2021-ben már a Paks II. leállítását is felvetette, döglöttnek nevezve a projektet.

Mártha Imre emellett több más kérdésben is baloldaléval megegyező álláspontot képvisel. Például 2007-ben, a Gyurcsány-féle megszorítások idején is arra szólította fel az embereket, hogy fogyasszanak kevesebb áramot. – Ha kimegyünk egy helyiségből, kapcsoljuk le a villanyt, a ventilátort, a számítógépet – takarékoskodjunk az árammal – hangoztatta, azt is sürgetve, hogy reggel és estefelé a lakosság ne kapcsolja be a nagyobb áramfogyasztó berendezéseket. Az az ugyancsak 2007-ből származó elszólása is emlékezetes, amikor az MVM vezéreként a vállalat első központi árveréséről értekezve „Európa legnagyobb villamosenergia-áremeléséről” beszélt, amit később valóban jelentős drágulás követett.

Nem meglepő tehát, hogy a 2019-ben baloldalivá vált vezetésű Fővárostól is fontos pozíciókat kapott Mártha. Ugyanazon év végén Karácsony Gergely főpolgármester a Főtáv élére nevezte ki, ahonnan tavaly ősszel került az öt vállalat tömörítő közműholding élére. Eddig az időpontig volt a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának az elnöke is.

Bár a közgazdász végzettségű Mártha külföldön is szerzett energiaipari tapasztalatokat, s a versenyszférában is töltött be vezetői pozíciókat – korábban egyebek mellett a Vodafone Magyarország Alapítvány elnöke volt – ez sem magyarázza a több milliárdos vagyonát, és rendkívül extravagánsan költekező luxus életvitelét. Az elmúlt időszakban a sajtó is is cikkezett arról, hogy rendkívül értékes vagyonelemekkel rendelkezik. A Prisztás-villaként elhíresült, két milliárd forint értékű ingatlan is a tulajdonában van, amelyet a hírhedt maffiózó családjától vásárolt meg. Az ingatlan felszereltségét érzékelteti, hogy a berendezés része egy több tízmillió forint értékű zongora is gazdagítja az ingatlan belterét.

Idén februárban a Metropol képeket is közölt Mártha Imre floridai luxuingatlanáról, amely az amerikai állam leggazdagabb részén, Naples városában található.

Arról pedig az Origó számolt be, hogy a közművezér sokmilliárdos ingatlanvagyont rejtett el egy általa irányított, a közvetlen családtagjaiból álló cégbe. A Balatonfüreden bejegyzett Lázár Houses Kft.-ben Mártha Imre is a tulajdonosok, illetve a cégjegyzésre jogosultak között van az Opten cégadatbázis szerint. A cég főtevékenysége a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ami elég jól működő üzlet lehet, hiszen a 2021. évi nettó árbevételük közel 74 millió forint volt, az adózás előtti eredménye pedig több, mint 35 millió. Mártha egy méregdrága balatoni ház tulajdonosa is: a lakcímeként bejelentett alsóörsi ingatlan akár 300 millió forintot is érhet a Metropol szerint. Emellett az ő kezében van a Balatonalmádi kikötő is, ugyanis a Vitorlás Kikötő Zrt.-nek Mártha az egyedüli önálló, cégjegyzésre jogosult vezetője, a cég aranyrészvényese, továbbá ő az első számú tulajdonosa magánszemélyként, illetve az általa irányított ingatlancég révén.

Pénzszóró életvitelével és az őt körülvevő luxussal maga Mártha is rendszeresen eldicsekszik a közösségi-média oldalán. Idén februárban például a floridai nyaralásáról osztott meg képeket, egy hónappal később pedig a Perzsa-öböl menti Abu-Dzabi egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg, ahol egy éjszaka körülbelül 1,2 millió forintba kerül.

A munkatársait is ingerli

A közműholding dolgozói körében is felháborodást keltett az a fotóalbum, amely ugyancsak a Mártha Imrét körülvevő fényűzésről tanúskodik. Az egyik kép alá, amelyen egy jachton tartózkodott egy hölgy társaságában, azt írta a vezérigazgató, hogy: „home office”. Bár nem tudni, hogy a hajó Mártha tulajdona-e, de egy ilyen típusú jacht bérlése nagyjából napi egymillió forintba kerülhet. A képen megfigyelhető órája egy Breitling Super Avenger II típusú szerkezet, amelynek az ára nagyjából 2,5 millió forint lehet. Ráadásul utóbbi a közművezér olcsóbb ketyegői közé tartozik, ugyanis egy másik bejegyzésében egy Hublot Big Bang, Unico King Gold Blue látható a karján, amelyet körülbelül 16 millió forintért lehet megvásárolni. Ezen kívül Mártha előszeretettel posztol képeket a kedvenc lovával is, amelyet Írországból hozatott be, s Apache-Girl akár 100 millió forintot is érhet a Metropol cikke szerint.

Olyan kép is akadt, amelyen ugyancsak több milliós jetboarddal pózolt a közgazdász, de a luxustárgyai sora még hosszan folytatható lenne.

Mindezek fényében erkölcsileg is megkérdőjelezhető, hogy az év elején Mártha Imre több, mint 5 millió forint prémiumot vett fel a közműholding vezérigazgatójaként. Ez azért is botrányos, mert például az FKF-ben egyre nő a dolgozók elégedetlensége és kétségbeesése az elmaradó béremelések és elbocsátások miatt. Mártha ráadásul több éven keresztül mindösszesen havi 75 ezer forint jövedelmet vallott be, mielőtt a közműholding élére került. A vezetőnek emellett egy zsombéki illegális építkezésével is el kellene számolnia.