"A karomban tarthatnám a kicsit" - mondta az ittas vezetéssel a családja halálát okozó Konrád

Sokkoló videót készített a rendőrség, hogy megmutassa: mit is okozhat az, ha az ember felelőtlenül, ittasan ül a volán mögé. Így tett Konrád is, aki mellett fiatal és várandós szerelme utazott, és miután részegen egy fának rohant Vas megyében, élete párja és születendő gyermeke is meghaltak, csupán ő élte túl a balesetet. Jelenleg börtönbüntetését tölti, a rácsok mögül beszélt a történtekről.

Fotó: Rendőrség

Egy életen át kísérteni fog

A 29 éves Konrád három éve hozta meg a két család életét is kettétörő döntést:

- Megittam pár sört, meg rövid feleseket, nem szabadott volna kocsiba ülnöm, mert igy történt a legnagyobb hiba, amit életemben elkövethettem, ami most egy életen át fog kísérteni. Éreztem magamon azért, hogy valamilyen szinten ittas vagyok, és meghoztam egy döntést, hogy elindultam az autóval

- mondta a rabruhában ülő férfi szomorúan a videón.

Fotó: Rendőrség

160-al csapódott a fának, kettétört a kocsi

A baleset az utolsó tíz kilométeren történt, amikor egy balkanyarban, a vízelvezető megdobta a kocsit, ezután az autó a rétre borult, hiába próbálkozott a férfi ellenkormányzással vagy éppen kézifékkel. Az autó ugyanis minden próbálkozás ellenére 160 kilométeres sebességgel egy fának csapódott, ami valósággal kettévágta a kocsit.

Már a férfi is tudja: ha aznap nem indul el, már más életet élhetne:

- Ha akkor nem indultam volna hajnalban, akkor ő most is élne. Egy ember sokat hibázik az életében, de ez akkora ár volt, amit egy emberi életben nem lehet megfizetni. Három év hat hónapot kaptam ebből jogerősen, de ha belegondolok abba, hogy most a karomban tarthatnám akár a kicsit, vagy a párom mellett kelhetnék fel és...minden esetre én itt maradtam. És ezt nekem cipelnem kell magammal életem végéig

- szögezte le.

Ha csak 100 emberből egy meghallgatja, már megérte

A férfi elmondta, hogy azért is vállalta a rácsok mögött, hogy elmondja a történetét, hogy mások ne kövessék el azt a hibát, amit ő: ne üljenek részegen a volán mögé:

- Ha 100 emberből csak egy, ha közeletek csak egy ember meghallja, akkor már megérte. Hogy ne essen más abba a hibába, amibe én estem. Mert nem a börtön a nehéz, nem az emberek nehezek. Meg nem a felelősségvállalás érte, mert az ember azt megszokja, az ember az túlélő. Hanem az a tudat, hogy hogy élhettem volna, hogy kikkel. Ez már nem lesz soha többet

- szögezte le.