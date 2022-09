Vége, visszavonul a legendás sportoló

Az egy éve harcképtelen 41 esztendős svájci klasszis június közepén még úgy fogalmazott, jövőre "határozottan szeretne" visszatérni, ám csütörtökön bejelentette: az európai csapat színeiben megvívott tornával zárja karrierjét.

"Amint azt sokan tudjátok, az elmúlt három év a sérülések és műtétek miatt kihívások elé állított. Keményen dolgoztam, hogy megfelelő versenyformában visszatérhessek. Azonban ismerem a testem képességeit és korlátait, 41 éves vagyok"

- írta Federer az Instagramon. "Több mint 1500 meccset játszottam 24 év alatt. A tenisz nagylelkűbben bánt velem, mint azt valaha is álmodtam volna, és most rá kellett jönnöm, mikor kell befejeznem a versenyzői pályafutásomat. A jövő heti londoni Laver Cup lesz az utolsó ATP-eseményem. A jövőben is fogok teniszezni, de nem a Grand Slam-viadalokon vagy tornákon."

A világsztár az Australian Openen hatszor, a Roland Garroson egyszer, Wimbledonban nyolcszor, míg a US Openen ötször diadalmaskodott.