Sokkoló fotók: Halálsávot festettek fel az éj leple alatt Karácsonyék a Karolina úton

Minden előzetes bejelentés nélkül, keddről szerdára virradóan jelent meg egy sárga kerékpársáv a 11. kerületeben, a Karolina út mindkét oldalán – egy újabb vérfagyasztó meglepetés a fővárosiaknak Karácsony Gergelytől. A vadonatúj sáv szó szerint életveszélyes, leginkább a kerékpárosoknak – írja a Metropol.

Fotó: Metropol

A kerékpársávot újra úgy alakították ki, hogy az autósok sávját leszűkítették: 75-100 centit vettek el a gépjárművektől mindenhol, ezzel azonban 200 centisre szűkült az autósok külső sávja, miközben a KRESZ szabályai szerint annak minimum 275 centiméter szélesnek kéne lenne.

Nincs meg a KRESZ szerinti 275 centi az úttestnek – nem csoda, hogy nem férnek el a nagyobb járművek

Fotó: Metropol

A változtatásoknak köszönhetően most a nagyobb autók, kisteherautók kénytelenek a zárt biciklisáv minimum felét elfoglalni, a buszok pedig teljes egészében a sávban haladni, holott gépjármű a zárt kerékpársávra semmilyen körülmények között nem hajthatna rá.

Ez a kukásautó sem fér el a sávjában, így félig a kerékpársávot használja

Fotó: Metropol

A Metropol munkatársai éppen ezt tapasztalták, olyan helyzet is előfordult, hogy a BKV busz kénytelen volt a kerékpáros mögött araszolni a zárt biciklisávban.

Életveszélyben a biciklista, mert nem fér el a busz a sávban

Fotó: Metropol

2020-ban éppen ilyen balesetveszélyes kerékpársávot alakítottak ki a BAH csomópontnál, a Budaörsi út legelején, ahonnét a Villányi útra lehet rákanyarodni. Ott is az autósok sávjaiból csíptek le egy 1 méteres részt, ott a külső sáv még veszélyesebben keskenyre, mindösszesen 180 centiméteresre szűkült.

Életveszélyes ötletelés városfejlesztés helyett

Már a Nagykörúti biciklisáv is bizonyítja: Karácsony Gergelyéknek nincs városfejlesztési koncepciójuk, csak ötletelnek. Vesznek pár vödör festéket, aztán fölfestik biciklisávnak. A Nagykörúton ebből óriási közlekedési káosz, folyamatos dugó és rengeteg életveszélyes helyzet lett, ahogy keverednek az autósok a biciklistákkal. Ugyanennek látjuk most ékes példáját a Karolinán is: egy rossz ötlet, gyorsan éjjel felfestjük, aztán majd csak lesz valami… Az eredmény: életveszély és káosz.